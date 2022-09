Energia: Acinque Village nel weekend in centro a Monza

Lo storico renaming di Acsm Agam che dal primo ottobre assume la denominazione Acinque sarà condiviso nelle aree di riferimento della multiutility, attraverso eventi di intrattenimento per le comunità locali. Una scelta precisa, per sottolineare lo storico radicamento e l’attenzione che lega la società alle aree in cui opera e di cui è espressione.

Energia: apertura alle 11 di sabato

Il primo appuntamento del ciclo Acinque village è in programma a Monza, in piazza San Paolo, l’1 e il 2 ottobre dalle 10 alle 18. Alle 11 l’apertura della manifestazione che prevede una coloratissima due giorni con sport, giochi, sorprese, divertimento a misura di famiglia.

Energia: perché Acinque

“Acinque è un nome semplice, chiaro, immediato, che rappresenta, con l’aiuto del pittogramma a 6 baffi, la forza che scaturisce dall’unione dei cinque soci pubblici con il Gruppo A2A”. Un unico brand per essere unici sul mercato energia e gas, rifiuti e molto altro.