Sono prontissimi e carichi. Per loro un’occasione davvero imperdibile, quella di esibirsi a Casa Sanremo Live Box, lo spazio dedicato ai talenti emergenti allestito durante tutta la settimana del festival. E “loro” significa gli allievi della scuola Arte e spettacolo Music Academy Lesmo – Arcore che quest’anno, in occasione del trentennale dalla fondazione, ha ottenuto un riconoscimento davvero importante. Nove dei suoi studenti di musica e canto, infatti, sono stati selezionati dalla “macchina” sanremese e quattro vanno nella capitale della riviera per esibirsi al Palafiori. Insomma, un’occasione più unica che rara che premia il talento di casa.

Musica: i giovani talenti della Music Academy a Casa Sanremo, chi sono tra cantanti e musicisti

«È una bellissima soddisfazione – spiega Sebastiano Fumagali che insieme a Virginia e Stefania Fumagalli sono i cuori pulsanti dell’accademia – per noi e per gli allievi certamente, ma anche per gli insegnanti (i maestri Riboldi, Parravicini, Sica, Profeti, Valenti e Creston, nda ) che li hanno formati e, per quanto riguarda i più giovani, per i loro genitori che hanno creduto nelle loro capacità e passioni e li hanno sostenuti in questo percorso». Una scelta non così scontata in epoca di smartphone e tablet.

Alla rosa dei nove, una parte è arrivata tramite le selezioni che si erano tenuto lo scorso anno a Villa Borromeo ad Arcore. Qui erano state scelte per un ticket diretto per Sanremo, le voci di Valeria Molta, Fabio Abdellea e Dania Pirovano, cui si sono aggiunti – grazie a un’ulteriore apertura della selezione anche Antonella Malacrida, sempre alla voce, e i musicisti Manuel Casati e Matteo Mandelli al pianoforte, Francesco Macchia e Luca Sala alla batteria e, di nuovo, i vocalist Andrea Ciprì, Michele Iuso, Federica Pirovano e Marta Pirovano.

Saranno i primi quattro a rappresentare Lesmo e la Brianza tutta a Sanremo e si esibiranno portando i loro cavalli di battaglia, che spaziano da Katy Perry alle musiche del fortunatissimo film “I pantaloni rosa”, “From the start” di Laufley, passando per una canzone che proprio in Brianza è nata, insieme al suo autore Gianluca Grignani: Destinazione paradiso.

Musica: i giovani talenti della Music Academy a Casa Sanremo, possibilità di essere seguiti da artisti affermati per migliorare ancora

In occasione della permanenza sanremese, i selezionati non saranno solo dei performer, ma continueranno ad essere studenti. Avranno infatti la possibilità di essere seguiti da artisti già affermati da cui potranno cogliere le finezze del mestiere. Per tutti ci sarà poi spazio per interviste e per godersi anche un po’ di meritata celebrità. Dietro ogni carriera musicale, infatti, si celano ore e ore trascorse nelle studio, che sia quello di uno strumento o della voce. Scale, solfeggi, esercizi per le corde vocali. Insomma, un grandissimo impegno che sta iniziando ad essere premiato.

E che sarà vissuto in gruppo: «Siamo una squadra – precisa Fumagalli – e lavoriamo e ci sosteniamo a vicenda. La musica non ha confini e se le nostre stelle brillano, è motivo di felicità per tutti». Un gruppo coeso che, come si diceva, si prepara a festeggiare i trent’anni di attività. Il programma è in fase di preparazione, ma – assicurano – sarà un altro evento da non perdere.