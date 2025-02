Sanremo 2025: ci sono anche i Cani Guida dei Lions di Limbiate, vicino alla statua di Mike Bongiorno

Se è vero che le canzoni sono veicolo di messaggi importanti, una delle eccellenze di Limbiate si trova nel luogo giusto, quello che per una settimana avrà i riflettori dell’Italia e non solo puntati addosso. Il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate sbarca a Sanremo per far conoscere la missione, informare su come diventare Puppy Walker o raccontare come sostenere il percorso dei futuri angeli a 4 zampe, fondamentali per donare libertà e indipendenza alle persone non vedenti.

Sanremo 2025: ci sono anche i Cani Guida dei Lions di Limbiate, presenza tra gli eventi collaterali del 75° Festival

Fino al 16 febbraio, infatti, l’associazione limbiatese è presente durante il Festival della canzone italiana, più precisamente in via Escoffier, vicino alla statua di Mike Bongiorno (dalle 11 alle 21, il 16 febbraio fino alle 16). Un’esperienza che dura fino a domenica, inserita tra gli eventi collaterali al 75esimo Festival. Con ringraziamento del presidente Giovanni Fossati al sindaco Alessandro Mager, all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e tutta l’amministrazione comunale per averla resa possibile.

«Il mio infinito grazie va anche al Lions Roberto Pecchinino del Lions Club Sanremo Host per la fattiva collaborazione, alla Lions Liria Aprosio del Lions Ventimiglia per la collaborazione e l’ospitalità ai nostri istruttori, alla Lions Delia Sabbieti del Lions Club Bordighera Otto Luoghi per l’ospitalità a me riservata – dichiara – ringrazio anche il Governatore del distretto Vincenzo Benza e la coordinatrice Sara D’amico del Lions club Sanremo Matutia per il sostegno. Grazie anche a tutti i Lions del distretto per l’accoglienza».