La prima edizione è stata un successo, anche grazie a un videoclip girato nel locale. Ecco allora che il Woody Rock Bistrot prepara sedie e tavolini per tornare a immergersi nel Festival di Sanremo con il “Sanremo Watch Party”. Tre serate per guardare e commentare l’appuntamento capace di fermare i palinsesti e far accedendere per una settimana i riflettori sul teatro Ariston.

Sanremo 2025 a Monza: gli organizzatori

A condurre martedì 11 febbraio, serata di apertura, nella sera delle cover in programma il 14 febbraio e alla fine del 15 ci sono gli ideatori e organizzatori del format: il cantautore monzese Mattia Pirrotta (classe 1993), voce di Rocker Tv The Band, e l’attore Antonello Arabia (classe 1988), manista e direttore artistico del collettivo “Bulletproof”. Con loro la new entry Melissa Gelosa (classe 1993), che raccoglierà le domande degli ospiti e del pubblico, pronta a commentare con il suo piglio come “Inviata Metallara”.

«Siamo contenti di poter riproporre questo format elettrizzante e genuino. Abbiamo un sacco di curiosità divertenti e storiche, giochi da fare coi clienti, interviste ad ospiti professionisti del settore e tante novità», dicono.

Sanremo 2025 a Monza: gli ospiti

Numerosi gli ospiti già annunciati: il batterista Mario Riso, Alberto Zanni (Radio Millennium), Federica “Bessye” Uliano (vincitrice “La Corrida” 2024), la poetessa e musicista Roberta Castoldi, Giuseppe Fiori (musicista, speaker radiofonico), Giovanni Frigo (chitarrista Rocker Tv), la stand up comedian Daniela Losini, lo scrittore monzese Dario Lessa, la giornalista Lorella Ridenti (Giornalista), la speaker Margot Le Blanc. Per info o prenotazioni è possibile contattare il locale di via Vittorio Emanuele (039 324 425, mail o social).