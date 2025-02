Sanremo 2025: ecco la Brianza al festival, dal cavaliere Irama a Topo Gigio

C’è il recordman di streaming e collezionista di preziosi dischi di tutti i colori, d’oro e di platino. C’è la giovane che in provincia mantiene le sue radici, c’è una regina dei social, una icona pop, un’altra icona ma della musica. E non c’è chi ci sarebbe dovuto essere.

È la squadra che porta un po’ di Brianza al Festival di Sanremo, edizione 75, dall’11 al 15 febbraio come sempre sul palco del teatro Ariston.

Sanremo 2025, ecco la Brianza al festival: Irama

I riflettori sono puntati su Irama: classe ’95, nato a Carrara e cresciuto a Monza, uno stile cambiato dalle rime alle ballad passando per tormentoni estivi spaccaclassifiche. A dispetto dell’età, frequenta il Festival dal 2016 ed è alla sesta partecipazione, compresi l’esordio nelle Nuove proposte e quella in cui è stato messo in quarantena dal tampone positivo di un collaboratore e ha sfiorato il podio proponendo ogni sera l’esibizione delle prove. Come in un remake del film “Ricomincio da capo”.

Arriva in Riviera con “Lentamente” e munito di elmo, nelle foto pre-show, come un cavaliere senza paura.

La sua canzone «affronta vari temi in maniera schietta e sincera, senza filtri» racconta.

«Il festival – continua – è un posto meraviglioso dove raccontare la propria musica. La musica è l’unica verità che conosco, ci provo: è l’unica verità che provo a raccontare e la cosa pazzesca è quando le persone riescono a vestirla, a rivedersi completamente in lei. L’artista è un tramite».

La sua agguerrita fan base lo sta già sostenendo a spada tratta sui social. Per tutti quest’anno, il podio è l’unico obiettivo. Alla prima serata sarà il quinto a uscire sul palco.

Festival di Sanremo 2025 Irama

Sanremo 2025, ecco la Brianza al festival: Emis Killa che non c’è

Emis Killa, Emiliano Rudolph Giambelli, da Vimercate invece avrebbe dovuto esserci, ma ha preferito fare un passo di lato a causa del coinvolgimento nell’inchiesta “Doppia curva” che aveva colpito il mondo ultrà milanese. «Chiaramente, avrei preferito andare a Sanremo» ha risposto all’inviato di una trasmissione che l’aveva intercettato a Vimercate, ma dopo aver appreso (dai giornali) di essere indagato ha deciso di non sovraesporsi per non intralciare il lavoro di chi deve chiarire la sua posizione.

Avrebbe portato “Demoni” che invece è già arrivata su Youtube e sulle piattaforme, tanto non avrebbe avuto più senso aspettare.

Sanremo 2025, ecco la Brianza al festival: Topo Gigio (e Lucio Corsi)

L’icona pop che non ci si aspetta va sul palco insieme a un altro personaggio fuori dagli schemi sanremesi: nella serata delle cover ci sarà Topo Gigio, proprio lui, insieme al cantautore toscano Lucio Corsi più da Premio Tenco che da festival. E qui la Brianza?

Ci è nato proprio il Topo del mago Zurlì, grazie alla “mamma” Maria Perego e al “moltoprene” prodotto da un’azienda brianzola che lei e il regista Guido Stagnaro riuscirono a scovare dopo una lunga ricerca dopo essere rimasti affascinati da quel “poliuretano intrecciato che oggi si può ancora trovare in imbottiture”. Una spugna che prese la forma di un topo dalle orecchie grandi e la vocina inconfondibile.

“Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone”, ha detto Corsi: a Sanremo si presenta con “Volevo essere un duro” e nella serata delle cover duetterà col topo Gigio cantando “Nel blu dipinto di blu”.

Sanremo 2025, ecco la Brianza al festival: Clara

E poi al festival c’è Clara che è sì di Varese, ma ha la famiglia della mamma a Vimercate e c’è una fetta di provincia che fa il tifo per lei da quando nel 2020 ha pubblicato i primi quattro singoli ufficiali e debuttato nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori”, in cui ha interpretato Giulia/Crazy J cantando “Origami all’alba”, certificato quadruplo disco di platino.

Vincitrice di Sanremo Giovani 2023, ha debuttato tra i Big nel 2024 e torna con “Febbre”.

Sanremo 2025, ecco la Brianza al festival: i Modà

“Non ti dimentico” è la canzone d’amore dei Modà che non hanno bisogno di presentazioni dopo oltre 20 anni di carriera, Diego Arrigoni di Brugherio è la chitarra solista che accompagna la voce di Kekko Silvestre, vittima nelle prime prove di una caduta dalle temutissime scale.

Sanremo 2025: tutti i cantanti

Alla corte di Carlo Conti, nuovo direttore artistico dopo il quinquennio firmato Amadeus e intenzionato a riportare il festival sulla musica, ci sono poi Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Massimo Ranieri, Sara Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michelin, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Ventinove canzoni in gara (trenta meno Emis Killa, appunto) in un mix di giovani voci e artisti dalla carriera ultradecennale.

Sanremo 2025: i co-conduttori

«Un Festival con una conduzione corale e all’insegna dell’amicizia: questo è il Sanremo che ho immaginato. Una conduzione corale fatta con divertimento e leggerezza. Mi piace ricordare una frase che sul palco dell’Ariston disse Ezio Bosso prima della sua esibizione del 2016: ‘La musica, come la vita, si fa insieme’», ha spiegato Conti racconta il suo Festival della Canzone Italiana.

Torna con 12 co-conduttori: nella prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti, nella seconda Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, nella terza Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, nella quarta serata Geppi Cucciari e Mahmood, nella quinta e ultima Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival, e Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2025: gli ospiti

Tanti anche gli ospiti. Nella prima serata un messaggio di pace è affidato alle voce delle cantanti Noa, israeliana, e Mira Awad, palestinese, in una versione di “Imagine” di John Lennon.

La grande attesa è tutta per Jovanotti.

Mercoledì tocca a Damiano David senza i Maneskin, giovedì salto nel tempo con i Duran Duran quarant’anni dopo la prima volta sul palco dell’Ariston. E poi Iva Zanicchi che, insieme ad Antonello Venditti, riceverà il premio alla carriera: l’Aquila di Ligonchio, cittadina a tutti gli effetti di Lesmo, ha vinto il festival tre volte.

Sanremo 2025: Camihawke

Infine Camihawke, al secolo la monzese Camilla Boniardi, che canta – ma non al festival – recita e riempie i teatri con i suoi spettacoli. Soprattutto è una regina dei social capace di distinguersi dall’enormità del mondo del web creator per personalità, contenuti e anche simpatia. È al festival con l’edizione festivaliera del podcast “Tutte le volte che” (su Spotify) e con Alice Venturi alla prima puntata ha chiacchierato con Carlo Conti.