Inizio alle 20.40, fine intorno all’1.15. Così ha detto Carlo Conti presentando la prima serata del Festival numero 75. In programma il primo ascolto di tutti i 29 brani dei Big in gara: le canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Una volta stilata la classifica saranno comunicate le prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento.



In co-conduzione Antonella Clerici e Gerry Scotti, superospite Lorenzo Jovanotti con «un medley che partirà da fuori e coinvolgerà musicisti e percussionisti e vedrà partecipare tutta Sanremo, poi canterà il suo nuovo brano».

Sanremo 2025: la scaletta della prima serata, l’ordine di uscita dei cantanti

I cantanti, in ordine di esibizione:

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Massimo Ranieri

Tony Effe

Serena Brancale

Brunori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresh

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors