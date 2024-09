Vimercate, un incendio interessa fusti con dell’acido: necessario evacuare alcune persone

Necessario evacuare temporaneamente dei clienti di una palestra e alcuni operai impegnati nella zona, lunedì 16 settembre, a Vimercate, nel piazzale Guglielmo Marconi, dopo che un incendio scoppiato in un locale deposito di uno stabile ha interessato anche dei fusti contenenti acido cloridrico.

Incendio a Vimercate in piazzale Marconi, i vigili del fuoco evacuano alcune persone

Sul posto, attorno alle 13, si sono portate squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con quattro mezzi, presente anche il funzionario di guardia. Il rogo, dai primi accertamenti, avrebbe interessato inizialmente un sacco contenente rifiuti e successivamente i fusti dai quali sarebbe fuoriuscito l’acido.

Le squadre hanno quindi dovuto mettere in sicurezza l’area interessata facendo anche evacuare in via precauzionale delle persone presenti all’interno di una palestra e degli operai che stavano effettuando del lavori in zona. L’intervento è durato circa 8 ore. Non sono stati segnalati feriti. Presenti anche forze dell’ordine e personale AREU.