Vento forte a Monza e Brianza, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco: nuovi rischi lunedì 16

Sono più di 40 gli interventi di emergenza effettuati nel sabato del “grande vento” in tutta la provincia di Monza e Brianza dai vigili del fuoco: a questi si aggiungono, naturalmente, tutti quelli che i singoli Comuni hanno gestito con protezione civile e agenti di polizia locale. Ne dà nota il comando provinciale di Monza, parlando di “soccorso tecnico urgente”. Principalmente sono stati alberi caduti a terra e rami pericolanti, lamiere e tegole. Al momento – scriveva il comando nella serata di sabato 14 settembre – “la situazione è sotto controllo visto la diminuzione in serata del vento“.

Vigili del fuoco di Monza e Brianza al lavoro per il forte vento

Vento forte a Monza e Brianza: le previsioni di domenica 15 e lunedì 16

Sabato 14 il vento è arrivato a soffiare anche a 50 chilometri orari a partire dalla mattina e per larga parte del pomeriggio, creando diversi disagi in tutto il territorio. Nel tardo pomeriggio le condizioni si sono normalizzate e per la giornata di domenica 15 settembre non sono previste condizioni analoghe: stando alle previsioni, vento debole al mattino, con un picco di 6 chilometri orari, fino a un massimo di 12 chilometri orari intorno alle 16. Condizioni più incerte per la preserata di lunedì 16, quando i venti potrebbero tornare ad alzarsi con maggiore forza.