Incidente all’alba a Varedo, due feriti: uno liberato dai vigili del fuoco

Sono due i feriti nell’incidente registrato nelle prime ore di sabato 14 settembre a Varedo: ne dà nota il comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. L’intervento dei soccorritori è scattato intorno alle 6 lungo la strada provinciale che attraversa il comune, l’ex statale Bustese che collega Monza con Saronno nella Brianza occidentale.

Due auto, per ragioni ancora da chiarire, sono entrate in collisione: per i danni riportati, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare una delle persone a bordo rimuovendo la portiera del veicolo. L’intervento è stato eseguito dai pompieri arrivati da Bovisio Masciago. Risultano due feriti trasportati in ospedale in codice giallo dal 118.