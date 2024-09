Vigili del fuoco e polizia locale nel pomeriggio di lunedì 16 settembre in via Boccaccio a Monza; una lunga coda di auto in direzione della Villa reale. Motivo: una pianta caduta sulla carreggiata, il restringimento a una corsia e la necessità dell’intervento dei soccorsi per rimuovere il tronco dalla strada.

I vigili del fuoco hanno tagliato l’albero per spostarlo più agevolmente, la polizia locale si è occupata del traffico. La situazione ha iniziato a risolversi dopo le 18.