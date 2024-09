Incidente ferroviario a Milano, sei persone ferite: circolazione sospesa tra le stazioni di Villapizzone e Lambrate

Incidente ferroviario nel primissimo mattino di venerdì 13 settembre a Milano, all’altezza di via Pallanza. Intorno alle 6.30 un container sbalzato da un treno merci, deragliato in seguito all’urto con un altro convoglio cargo, ha invaso il binario su cui stava sopraggiungendo un treno passeggeri proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale che ha impattato a bassa velocità il container, rimanendo sui binari: “grazie al pronto intervento del macchinista che ha azionato la frenata di emergenza” informano dall’ufficio stampa Trenord.

Incidente ferroviario a Milano, un macchinista 24enne soccorso in codice giallo

Secondo quanto comunicato dalla agenzia emergenza urgenza sono state 133 le persone valutate dal personale paramedico sul posto delle quasi sei ospedalizzate, una in codice giallo, un macchinista 24enne, portato all’ospedale Niguarda, le altre in codice verde. Numerosi, come immaginabile, i mezzi di soccorso sul posto, uno della Direzione Maxiemergenze AREU, un altro del Coordinamento Maxiemergenze AREU, una automedica, una auto infermieristica, due mezzi di supporto logistico AREU, sette ambulanze oltre che vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Incidente ferroviario a Milano, variazioni di percorso per alcuni treni

La circolazione, fa sapere ancora Trenord: “è attualmente sospesa tra le stazioni di Milano Villapizzone e Milano Lambrate. I treni delle linee Milano-Domodossola, Milano-Villapizzone-Bergamo, Milano-Treviglio-Cremona subiscono variazioni di percorso o seguono itinerari alternativi passando per Milano Porta Garibaldi”. Nelle stazioni di Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi sono presenti operatori di Assistenza Trenord per informare i viaggiatori sulle alternative di viaggio. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare app e sito di Trenord, costantemente aggiornate in tempo reale da questa mattina.