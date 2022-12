Villasanta, Frigerio se ne va dalla maggioranza: «Gestiti male i servizi sociali»

È un vero e proprio strappo quello che si è consumato all’interno della maggioranza del consiglio comunale di Villasanta. Il consigliere Roberto Frigerio, eletto nella lista Cittadini per Villasanta tre anni fa e già presente nella prima amministrazione di Luca Ornago, ha deciso di lasciare il suo incarico. Una decisione già comunicata agli uffici comunali e di cui i colleghi della lista sono già a conoscenza, ma che non è ancora stata ufficializzata nell’aula consigliare.

Villasanta, Frigerio se ne va dalla maggioranza: la frattura

Al centro della frattura (che di fatto però non cambia gli equilibri politici della maggioranza, e non pregiudica la tenuta dell’amministrazione Ornago) c’è «la mancanza di governance dimostrata dall’assessore alle Politiche sociali e Servizi alla persona, Laura Varisco – come spiega Frigerio – Da tempo si stava lavorando a una importante progettazione legata al tema del dopo di noi, un’iniziativa che sarebbe stata promossa esclusivamente dal Comune di Villasanta, destinata ad alleggerire il carico delle famiglie con figli e famigliari disabili. Una progettazione ampia che avrebbe comportato un investimento previsto di centinaia di migliaia di euro».

Villasanta, Frigerio se ne va dalla maggioranza: le criticità

Un tema importante che ha però sollevato non poche criticità non solo da parte della Varisco ma anche degli uffici che fanno capo all’assessorato, secondo quanto riporta Roberto Frigerio. «Anziché far prevalere situazioni critiche e di normale confronto, come spesso capita, si è sempre preferito sedare tutto, bloccando di fatto l’iter del progetto che non è mai arrivato in aula per essere discusso».

Una situazione di stallo che di fatto ha troncato sul nascere il progetto. «Questa storia e le responsabilità che ha parte della maggioranza politica di Villasanta non sarebbero mai arrivate all’opinione pubblica e ai cittadini se io non avessi sollevato la questione. Per me è stato estremamente doloroso e difficile arrivare a scegliere di abbandonare il mio incarico di consigliere, ma non era più possibile tollerare un simile atteggiamento».

Villasanta, Frigerio se ne va dalla maggioranza: il sindaco

Della questione è stato subito informato anche il sindaco Luca Ornago, «che ha cercato di sollecitare il dialogo per andare avanti con la progettazione, ma nulla è servito. Ci sono i verbali delle riunioni di pre consiglio che danno ragione a quanto sto dicendo. Non c’è stato l’impegno e il desiderio, da parte del settore al Servizio alla persona e dalla stessa Varisco, di perseguire i progetto», conferma Frigerio.

Tanta amarezza per l’ormai ex consigliere che probabilmente già in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, la prima del nuovo anno, ufficializzerà la sua scelta. «Sto valutando eventuali dimissioni, non desidero più far parte di questa lista». Ancora da valutare un’eventuale adesione al Gruppo misto o un definitivo addio all’impegno politico in questa amministrazione.

Nessun commento sulla questione da parte dell’assessore Varisco e del sindaco, Luca Ornago.