Villasanta, all’asta le aree di “Immobiliare”: si parte da 5,6 milioni di euro

Si svolgerà il 4 ottobre, in modalità sincrona, l’asta per la vendita del lotto 1 di proprietà di Immobiliare Villasanta. Se la vendita andrà a buon fine, se si faranno avanti acquirenti disposti a investire almeno 5 milioni e 600.000 euro che è la base d’asta (ogni rilancio successivo dovrà essere di almeno 50.000 euro), allora potrà dirsi concluso il comparto riguardante Immobiliare Villasanta.

A dicembre 2023 era stata venduta un’altra area del medesimo comparto e cioè il distributore di carburante di via Sanzio, venduto al costo di 560.000 euro, con un ribasso di 190.000 euro rispetto all’asta precedente andata deserta. Ad aggiudicarsi l’impianto, per cui è stato firmato l’atto notarile di vendita lo scorso febbraio, è stata un’azienda che possiede altri distributori di carburante anche a Concorezzo, Trezzo, Mediglia e Milano.

Villasanta, all’asta le aree di “Immobiliare”: che cosa contengono

Il lotto 1 che andrà all’asta il prossimo 4 ottobre comprende fabbricati fatiscenti destinati alla demolizione e due cabine Enel compresi tra le vie Sanzio, Monza e via Mattei e si estende su una superficie di circa 127.033 metri quadrati. L’avviso di vendita precisa che sono presenti quattro lotti già edificati nell’ambito AT 13 di circa 20.000 metri quadrati e un distributore di carburante funzionante che dovrebbe avviare la ristrutturazione in questi mesi. «Si precisa – si legge nel testo dell’avviso di vendita firmato dal liquidatore giudiziale Maurizio Oggioni – che il lotto 1 è inserito in un piano attuativo di iniziativa privata e piano particolareggiato di iniziativa pubblica e che il Comune ha adottato una variante generale del pgt 2024 attualmente in itinere per l’approvazione».

Villasanta, all’asta le aree di “Immobiliare”: al palo la Lombarda Petroli

Se l’area di Immobiliare Villasanta potrebbe così chiudere la propria vicenda giudiziaria, diverso è l’attiguo comparto di Lombarda Petroli, per il quale una risoluzione sembra ancora ben lontana, come ha precisato anche la lista Villasanta Civica. «Il comparto di proprietà del fallimento Lombarda Petroli è oggetto di continui contenziosi giudiziari tra la curatela e l’amministrazione comunale. Contenziosi che sono tra i motivi che rendono impossibile alla curatela di far fissare un’asta per la vendita degli immobili. Purtroppo – concludono dalla lista di centrodestra – siamo ben lontani dall’intravedere una soluzione a questo annoso problema e anche la nuova giunta non sembra volersi discostare dalle fallimentari scelte della precedente amministrazione».

Accanto al lotto in vendita si trova infatti il famigerato lotto E, quello che risulterebbe il più inquinato della zona Lombarda Petroli, dove si trovano circa venticinque cisterne contenenti ancora idrocarburi. E quest’area non è ancora oggetto di alcuna stima o vendita. La situazione rimane così bloccata da oltre un decennio nella zona sud del paese.