Villasanta, Corbetta interroga la Regione sulla bonifica alla Lombarda Petroli

Il consigliere regionale Alessandro Corbetta interroga il Pirellone sulla Lombarda Petroli di Villasanta e la sua bonifica. “Ho depositato un’interrogazione in Consiglio regionale in merito all’area ‘Lombarda Petroli’ a Villasanta. Nel caso fosse confermata la riduzione dei livelli di inquinamento per i lotti B, C e D riscontrata da alcune analisi effettuate dalla Immobiliare Villasanta, i 7 milioni di euro previsti dal PNRR per la bonifica potrebbero risultare eccessivi e per questo vogliamo capire se sia possibile dirottare parte di questi fondi per gli interventi di messa in sicurezza permanente e sgombero dei rifiuti tossici nocivi presenti nel lotto E, quello che più necessità di un intervento” ha detto l’esponente leghista.

Villasanta, Corbetta “Una situazione che va avanti da tempo”

Alessandro Corbetta

Lo stesso Corbetta ha chiesto alla giunta regionale “di verificare se si possano convalidare o confutare le analisi avviate unilateralmente dalla proprietà. La situazione di Villasanta va avanti da tanto tempo e bisogna risolverla il prima possibile, accertando in maniera puntuale la questione dell’inquinamento in tutti i lotti, così da tutelare sia l’ambiente sia i cittadini che vivono attorno a queste aree e permettere di riqualificarle il prima possibile”.