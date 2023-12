Vigili di quartiere di Monza, undici mesi a bilancio: un presidio contro lo spaccio

Sono presenti sul territorio in ogni attività e sono molto apprezzati. Si tratta dei “Vigili di Quartiere” agenti appartenenti al Nucleo Presidio Quartieri della Polizia Locale di Monza, istituito nel mese di dicembre 2022, che hanno presentato le proprie attività.

Sono cinque le pattuglie per un totale di dieci agenti, che presidiano ed effettuano sorveglianza protettiva nelle strade, davanti alle scuole, presso i giardini pubblici e luoghi di aggregazione, effettuando turni di mattina e pomeriggio dal lunedì al sabato nei cinque macro-Quartieri della città. Nell’ ambito delle attività, gli Agenti di Quartiere effettuano notifiche di atti giudiziari, accertamenti, verifiche e attività riguardanti ricongiungimenti familiari per stranieri, collaborando con le forze di Polizia, Autorità Giudiziaria e gli altri Uffici pubblici.

L’attività dei vigili dei quartiere a Monza: dieci agenti in servizio

Oltre 3 mila sono state le pratiche, per le quali il nucleo ha ricevuto decine di mail di ringraziamento da Procure e da altri Enti. “Durante le attività di presidio e sorveglianza sulle strade e altri luoghi, anche l’ attività svolta per le pratiche porta visibilità e di conseguenza una percezione di sicurezza – spiegano in Comando – Inoltre è possibile incontrare gli operatori del Nucleo Presidio Quartieri in servizio presso la propria zona anche nei Centri Civici”.

L’attività dei vigili di quartiere a Monza: un presidio contro lo spaccio, anche un arresto

Tra le operazioni significative dei primi 11 mesi ecco le più importanti: nel giardino pubblico nel quartiere Libertà dove era segnalato spaccio e consumo di stupefacenti, i “Vigili di quartiere” hanno fatto un blitz con l’ unità cinofila, identificato una decina di giovani, sequestrato stupefacente e segnalato alla Prefettura due giovani assuntori. A Cederna la pattuglia di quartiere ha svolto servizi congiunti con le Guardie Ecologiche e con il Nucleo Polizia Ambientale per il contrasto all’abbandono dei rifiuti. A San Rocco un’ importante operazione, conclusasi l’arresto di un soggetto che deteneva droga.

La pattuglia di Triante è intervenuta in zona Boscherona per limitare le frequentazioni non corrette delle aree verdi e mancato rispetto dei divieti di transito in alcune vie. A Cazzaniga hanno fatto con il personale dell’ ATS di Monza e Brianza, una serie di controlli igienici su locali fatiscenti. Da segnalare ancora 3100 violazioni al codice della strada contestate, 18 veicoli sequestrati senza assicurazione, 24 sanzioni per mancata revisione e recuperati 6 veicoli rubati oltre al controllo del territorio.