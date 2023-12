Monza: Cantalupo ripulita dai rifiuti abbandonati, arriva la telecamera

Intervento di pulizia nella zona di Cantalupo, a Monza, per la rimozione dei rifiuti abbandonati illecitamente che nei giorni scorsi avevano portato a dieci sanzioni contestate ad altrettanti cittadini. Un’area particolamente colpita dal fenomeno: mercoledì quindi è in programma – alla presenza degli amministratori – l’installazione di un impianto di videosorveglianza, in collaborazione con Acinque, per fornire informazioni preziose alla polizia locale.

Monza: Cantalupo ripulita dai rifiuti abbandonati, cosa fa il nuovo software

In particolare, il software sarà in grado “di rilevare la presenza di oggetti in un’area prestabilita mappata in precedenza e di inviare direttamente agli operatori una segnalazione di allerta”, spiega una nota del Comune. Sulla telecamera sono integrati sistemi di videoanalisi utili nei vari ambiti di indagine.