Videosorveglianza nei parchi, nuovi fondi anche per Monza e Brianza

Sono 17 le realtà della provincia di Monza e Brianza destinatarie di 713.340 euro stanziati da Regione Lombardia per la videosorveglianza nei parchi. Uno stanziamento di altri 11,2 milioni di euro per 235 Comuni lombardi che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria, con cofinanziamento massimo di 80.000 euro e l’80% del totale del progetto.

Videosorveglianza nei parchi

È il bando relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali.

“Ancora una volta – ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana – dimostriamo grande sensibilità in tema di sicurezza. Una materia, per la quale non abbiamo competenza diretta, ma che resta centrale nella nostra azione di governo soprattutto attraverso i rapporti con il territorio”.

Videosorveglianza nei parchi: dove vanno i fondi

A Monza e Brianza sono previsti fondi per Muggiò (80.000 euro), Bovisio Masciago (80.000), Carate Brianza (57.254,41), Villasanta (22.242), Concorezzo (38.538), Varedo (36.560), Unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (61.600), Bernareggio (25.949), Triuggio (13.468), Verano Brianza (41.072), Vedano al Lambro (15.425), Cogliate (18.940), Barlassina (29.768), Cavenago di Brianza (26.532), Ceriano Laghetto (30.451), Caponago (79.212), Briosco (33.447), Misinto (22.877).