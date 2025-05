Verso il “Giro” a Cesano, la bici in mostra ha la catena di 432 pezzi (di legno)

La bellezza di 432 pezzi di legno esclusivamente per la realizzazione della catena della bicicletta da corsa. Anche gli artigiani del territorio rendono omaggio al Giro d’Italia e mettono in mostra tutta la loro maestria. Grande partecipazione al museo didattico del legno di Cesano Maderno, la bella realtà ospitata nelle cantine di Palazzo Arese Borromeo, per l’inaugurazione della mostra dedicata alla bicicletta. È una città che sta sposando il progetto di #occhioalgiro coordinato dall’amministrazione comunale, il ricco calendario di eventi che sta portando tutta la collettività verso lo storico appuntamento con la tappa del Giro d’Italia prevista per il 29 maggio con la conclusione della Morbegno-Cesano Maderno. Anche il museo didattico del legno si è unito con entusiasmo alla proposta con una mostra di qualità.

Cesano, la bicicletta degli artigiani del legno al museo del Palazzo Borromeo

Tra realtà che fanno cultura ci si intende al volo: i responsabili della struttura si sono subito messi in contatto alcuni mesi fa con i referenti del museo della bici d’epoca di Concorezzo per poter ottenere alcuni pezzi da esporre in occasione del grande evento ciclistico. La risposta è stata entusiasta.

Da Concorezzo sono stati ben felici di poter collaborare e, ancora di più, sono rimasti davvero entusiasti quando sono venuti a visitare il museo didattico del legno per capire quante biciclette potevano portare e quali erano gli spazi a disposizione. Poi tutto nelle mani dell’architetto per capire l’allestimento della mostra, che ha lasciato sbalordite tutte le persone intervenute domenica mattina per l’inaugurazione.

Cesano, la bicicletta in legno capolavoro da ammirare fino al 29 giugno

«Il museo didattico del legno è una realtà importante per la città – ha affermato il sindaco Gianpiero Bocca -, davvero illuminati i responsabili e i volontari, che non si sono limitati ad allestire qualcosa di statico. Questa è una realtà vivace, non a caso risulta tra le mete più visitate della città. Nei mesi scorsi erano stati capaci di sorprenderci con la mostra dei velieri, ora con questa dedicata alla bicicletta. Bello vedere, accanto a esemplari storici, la maestria dei nostri artigiani. La bicicletta in legno è davvero un capolavoro».

Impossibile non notarla. Non soltanto perché è stata davvero valorizzata nell’allestimento della mostra, non soltanto per il colore (quel legno chiaro che la distingue dagli altri esemplari). Si nota soprattutto perché la realizzazione è davvero eccezionale. La bicicletta è davvero completa, curata in ogni particolare. Sembra quasi utilizzabile e viene anche voglia di mettersi in sella. Naturalmente non si muove, ma con quella si vince comunque grazie alla bellezza impareggiabile.

La mostra, a entrata libera, sarà visitabile fino al 29 giugno. L’ingresso è possibile tutte le domeniche dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.