La presentazione in Regione delle tappe lombarde lancia ufficialmente il Giro d’Italia 2025, al via il 9 maggio da Durazzo in Albania, e accende i riflettori ancora sulla Brianza. Il 29 maggio, un giovedì, la carovana rosa arriva a Cesano Maderno nella tappa numero 18 in partenza da Morbegno. Sono 144 km, a tre giorni dall’arrivo sul traguardo di Roma, che attraversano tre provincie (nel giorno della Festa della Lombardia).

Giro d’Italia 2025 Presentazione tappe lombarde sindaco Cesano Maderno Gianpiero Bocca

Giro d’Italia 2025: il sindaco Bocca in Regione alla presentazione delle tappe lombarde

«Per il secondo anno Monza e la Brianza ospitano una tappa – ha ricordato lunedì il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca a Palazzo Lombardia – Nel nostro comune riceveremo tutta la carovana del Giro in partenza da Morbegno. Un evento unico: oltre ad arrivo di tappa, Cesano Maderno avrà anche un circuito cittadino di 12 km da percorrere due volte con arrivo in corso Roma. Stimate 100.000 presenze di pubblico, in totale: numeri significativi che invaderanno la nostra città, per questo abbiamo messo in atto percorsi organizzativi importanti. Duecento i volontari coinvolti, 37 le aziende sponsor, 50 eventi culturali e sportivi per l’occasione».

Giro d’Italia 2025: il calendario di eventi e l’informatore comunale speciale

Cesano Maderno è in pieno avvicinamento all’appuntamento con un calendario di eventi e una edizione speciale dell’informatore comunale del mese di aprile, portata anche in Regione.

Giro d’Italia 2025 Presentazione tappe lombarde sindaco Cesano Maderno Gianpiero Bocca Tappa 18 Morbegno-Cesano Maderno

Giro d’Italia 2025: il percorso del 29 maggio 2025

Il 29 maggio previsti passaggi da Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco), poi da Sirtori-Viganò-Monticello Brianza prima dell’ingresso in provincia di Monza stimato tra le 16.10 e le 16.20 a seconda della media di corsa. La carovana percorrendo la strada provinciale entrerà a Lesmo da via XXV Aprile (Sp7) per imboccare poi via IV Novembre e la Sp 177 per correre verso Triuggio (via Vittorio Veneto), Albiate (Sp 6-Sp 135) e Seregno (corso Matteotti).

A seguire l’inizio del circuito di Cesano Maderno su via Ripamonti, Manzoni e Col di Tenda fino al traguardo in corso Roma (tra le 17.03 e le 17.21).

Giro d’Italia 2025 planimetria tappa 18 Morbegno-Cesano Maderno Giro d’Italia 2025: il circuito a Cesano Maderno

Il Giro arriva in Lombardia giovedì 22 maggio: la 12° tappa, dopo la partenza da Modena, passerà per Casalmaggiore nel Cremonese per arrivare nei territori dell’Oglio Po con il traguardo di Viadana (MN) dopo 172 chilometri. Mercoledì 28 maggio si corre la 17° tappa di 155 chilometri, San Michele all’Adige-Bormio (SO): un percorso attraverso la Valtellina che porterà i corridori alle scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo “Cima Pantani”.

Giro d’Italia 2025: il legame della Lombardia con il ciclismo

«Il ciclismo è lo sport della fatica e proprio la fatica è il legame profondo che unisce il ciclismo e la Lombardia, da sempre terra di grandi campioni e di una passione sconfinata per le due ruote, ma anche di gente che conosce e apprezza il valore del sacrificio e dell’impegno quotidiano. Quest’anno la Lombardia sarà protagonista del Giro d’Italia con tre tappe tra Mantovano, Valtellina e Brianza. Il Giro d’Italia è un’esperienza capace di unire sport e turismo: la presenza di alcuni dei ciclisti più forti, la passione degli appassionati e l’attenzione della stampa sono un importante ‘traino’ per far conoscere da vicino il nostro territorio e il nostro straordinario patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico», ha detto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Alla presentazione delle tre tappe rosa lombarde sono intervenuti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario con delega Sport e Giovani Federica Picchi. I sindaci dei territori coinvolti, diversi consiglieri regionali tra cui il cesanese Gigi Ponti (Pd).

«Seguo il ciclismo da sempre – è intervenuti il presidente Attilio Fontana – ricordo in particolare l’edizione 2008 dei campionati mondali a Varese. Ciclismo e Lombardia sono una cosa sola, qui è partito il movimento delle due ruote, con i grandi nomi, tra cui Ganna e Binda. I nostri cittadini si riconoscono sempre nei protagonisti lungo le strade; perciò, è doveroso per noi sostenere questa iniziativa. Bormio, che sarà sede delle prossime Olimpiadi, ci permetterà esaltare ulteriormente l’evento del prossimo anno, il più importante della storia recente della Lombardia. Le immagini trasmesse in tv in tutto il mondo evidenzieranno le grandi bellezze del nostro territorio contribuendo a far crescere l’appeal della Lombardia».