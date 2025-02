La quindicesima edizione del giro d’Italia di handbike approderà anche in Brianza. L’annuncio ufficiale, dopo che l’indiscrezione era comunque già filtrata in precedenza, è arrivato lunedì 24 febbraio, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, ospitata dalla sala stampa del palazzo di regione Lombardia a Milano, presenti tra gli altri Luca Santambrogio, presidente della provincia di Monza e Brianza, e Paolo Cazzaniga, assessore comunale allo Sport, oltre a Cordiano Dagnoni, presidente nazionale della Federciclismo, ed a Stefano Pedrinazzi, presidente del comitato federale lombardo. Delle sette tappe in programma, infatti, una si svolgerà a Seregno, nell’ambito delle iniziative celebrative del riconoscimento di città europea dello sport. L’appuntamento è fissato domenica 22 giugno e vedrà gli atleti misurarsi su un circuito interamente ospitato dal territorio locale.

Handbike: il dettaglio delle tappe in programma

Il calendario agonistico aprirà domenica 30 marzo, con una tappa a Reggio Calabria, in partenza dal lungomare, e proseguirà poi con le gare di Noventa di Piave (domenica 11 maggio), Basiglio (domenica 1 giugno), appunto Seregno (domenica 22 giugno), Monfalcone (domenica 13 luglio), Pioltello (domenica 14 settembre) e Bari (domenica 12 ottobre).

Handbike: il commento del presidente federale Dagnoni

All’insegna dell’entusiasmo è stato il commento del presidente federale Cordiano Dagnoni: «È con profonda ammirazione e gratitudine che saluto la quindicesima edizione del giro d’Italia di handbike. Con il passare degli anni, questa manifestazione ha acquisito una maturità tale da diventare un punto di riferimento internazionale, contribuendo in modo significativo a favorire l’integrazione ed a far conoscere il ciclismo paralimpico in tutte le sue espressioni». Dagnoni ha inoltre aggiunto: «Un plauso agli organizzatori, che in questa edizione sono riusciti a percorrere la penisola per intero, legando con un racconto comune diverse realtà del nord e del sud. Anche per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Seo Asd, comitato organizzatore, alla sua instancabile dirigenza, in particolare al presidente Fabio Pennella ed a tutto il suo gruppo di lavoro».