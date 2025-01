Giro d’Italia, Cesano Maderno con 244mila euro si assicura l’arrivo di tappa

Se il futuro della città sarà roseo, è ancora tutto da vedere. Di sicuro tutta Cesano Maderno si tingerà di rosa alla fine del mese di maggio, quando lo sport sarà protagonista a livello internazionale con una tappa del Giro d’Italia. L’amministrazione comunale, infatti, ha firmato l’accordo con Rcs per poter dare vita alla tappa Morbegno-Cesano Maderno in programma il 29 maggio. Sarà la tappa numero 18, precederà di pochissimo la conclusione di una delle corse a tappe più importanti a livello mondiale.

Poco si sa riguardo alla tappa per quanto riguarda i suoi dettagli. Nulla, infatti, è ancora trapelato. La presentazione della nuova edizione del Giro d’Italia, del resto, non è ancora avvenuta (nella foto Nairo Quintana al Giro d’Italia del 2017, a Monza). Come ben sanno tutti gli appassionato di ciclismo avverrà nella serata di lunedì 13. Bisognerà dunque portare ancora un po’ di pazienza.

Non ci sono invece più dubbi sul fatto che la città sarà toccata dal Giro d’Italia. La firma c’è.

Giro d’Italia, il Comune di Cesano si assicura l’arrivo della tappa numero 18

La carovana rosa non sarà soltanto di passaggio: qui è prevista la fine della tappa. Una occasione storica per potere ammirare i grandi campioni del pedale che si sfidano per la volata finale, mentre la maglia rosa cercherà semplicemente di limitare i danni e arrivare in gruppo. La tappa si preannuncia sì spettacolare per quanto riguarda la conclusione, ma molto difficilmente potrà dire qualcosa ai fini della classifica. Non si tratta di una tappa di montagna. Nessuna salita. I ciclisti voleranno, tutti in ordinati in fila, fino a lanciare la volata finale. Poi, in quanto sede di finale di tappa, tutti i curiosi potranno avvicinarsi ai protagonisti, cercare di rubare un autografo, scattare qualche fotografia.

Giro d’Italia, Cesano firma una convenzione da 244mila euro con Rcs

Il sindaco Gianpiero Bocca ha già dato la notizia e ha anticipato che il prossimo numero del giornalino comunale, quello in uscita nel mese di marzo, sarà dedicato proprio a questo grande appuntamento. Tappa del Giro d’Italia non significa soltanto momento sportivo di livello, ma anche occasione di promozione. Tutte le località toccate dalla corsa, soprattutto quelle che ospitano la partenza e l’arrivo, beneficiano di ampi servizi televisivi, con possibilità di farsi conoscere anche oltre confine. Per Cesano Maderno, di certo, il biglietto da visita sarà quello di Palazzo Arese Borromeo. Ospitare la tappa del Giro d’Italia, naturalmente, ha un costo. In base alla convenzione firmata il Comune spenderà 244mila euro (Iva compresa), che cercherà di recuperare, almeno in parte, attraverso le sponsorizzazioni. Poi ci sono tutti i costi indiretti. Una farà felici i cittadini: le strade dovranno essere in ordine.