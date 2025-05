Cesano Maderno verso lo storico appuntamento con l’arrivo di tappa del Giro d’Italia. Fino al 29 maggio non ci sarà modo di annoiarsi con un calendario di eventi in aggiornamento sul sito istituzionale.

Giro d’Italia 2025: gli eventi a Cesano Maderno fino al 29 maggio, l’inaugurazione della ciclabile

Al Museo didattico del legno è visitabile tutte le domeniche dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 la mostra Bici al Museo in collaborazione con Confartigianato.

Il 6 maggio è in programma la Camminata in rosa delle scuole dell’infanzia al Giardino Arese Borromeo. Il 7 sarà la volta della Camminata in rosa del gruppo di cammino. Nella serata del 7, alle 21, a Palazzo Arese Borromeo un racconto sul Giro d’Italia curato da Fernando Bucchioni e da Gino Cervi.

La settimana si concluderà con altri quattro momenti interessanti. Il primo appartiene alla tradizione: è la Corrincesano young, una gara di corsa su strada del settore giovanile per le vie del centro storico, il 9 maggio. Ritrovo alle 18.30 in piazza Monsignor Arrigoni, partenza prima gara alle 20 in piazza Esedra. Venerdì 9 maggio, alle 21, è possibile anche sedersi comodamente in biblioteca per scoprire Faking Love, ultimo libro di Edy Tassi che presenta il suo romanzo rosa.

Giro d’Italia Cesano Maderno la mostra Ladri di Biciclette a Palazzo Arese Borromeo

Il 10 maggio un momento particolarmente atteso in città: l’inaugurazione della ciclabile Anna Frank, con programma ancora da definire: è quella pista ciclabile che mette in collegamento Cesano Maderno e Seregno.

Domenica 11 maggio: “Giro d’Italia tra le pagine dei libri”: a Palazzo Arese Borromeo dalle 15 alle 19 si girerà l’Italia con testi che hanno per protagonista la bicicletta o un elemento di italianità (prenotazioni entro il 5 maggio per proporsi come lettori).

Il 14 maggio nell’area del velodromo un’altra Camminata in Rosa. Venerdì 16 maggio la cena letteraria “I Love Romance”.

Sabato 17 maggio la presentazione libro “Vincenzo Torriani e l’Italia del Giro” di Sergio Giuntini, in Sala Aurora. Domenica 18 maggio ci sono “Aspettando il Giro con le auto storiche”, in piazza Esedra, e la Passeggiata a 4 zampe… in rosa in via Po.

Dal 20 al 29 maggio: BI-CI. Fai tappa in biblioteca! Storie a pedali. Il 21 maggio, mercoledì, la Camminata in rosa nel Giardino Arese Borromeo e Pillole di benessere. Pedala per la salute in Sala Aurora. Nella stessa location il 22 maggio c’è l’incontro Cibo, energia e movimento.

Giro d’Italia 2025: gli eventi a Cesano Maderno fino al 29 maggio, l’ultima settimana del calendario

Venerdì 23 maggio in calendario “1° trofeo Primi Sprint”, competizione ciclistica maschile-femminile per giovanissimi (7-12 anni) e dalle 19 nel Centro Storico la “Notte Rosa”: una serata di musica, cibo, animazione, divertimento per salutare l’arrivo del Giro.

Mostra fotografica “Due ruote in rosa” dal 23 maggio all’8 giugno: all’Auditorium Disaro in mostra i lavori di Fabrizio Delmati.

All’Auditorium Disarò anche 100 anni di Maglia Rosa, la mostra delle prime pagine della Gazzetta dello Sport dal 1909 al 2008.

Sabato 24 maggio nel Giardino Arese Borromeo in programma Wonders Bikers. La biciletta genera bellezza. Laboratorio creativo per bambini e famiglie.

Domenica 25 maggio, alla Cittadella dei Ragazzi, “Girovolley. Triangolare di pallavolo U12” e il Trofeo Rosa-Aspettando il Giro, gara ciclistica Donne Esordienti.

In Sala Aurora Storie di olimpionici a due ruote con Lella Menuzzo e Marco Aurelio Fontana.

Mercoledì 28 maggio in Sala Aurora la proiezione del docufilm “I tre sarti del Re”.

Giovedì 29 maggio infine c’è Giroland: nel giorno dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia, in piazza XXV aprile: spettacoli, divertimento, musica e animazione nel Villaggio del Giro a cura di Rcs.