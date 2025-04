Giro d’Italia a Cesano Maderno: c’è il gioco dell’oca personalizzato per la città

Il Giro d’Italia porta i ciclisti in tutta la penisola e, insieme, nelle case di tutto il mondo attraverso le immagini televisive.

Anche la città di Cesano Maderno porta a spasso un po’ di persone: in un modo molto semplice, virtuale, seduti tutti attorno a un tavolo. Il modo? Un gioco dell’oca.

Giro d’Italia a Cesano Maderno: c’è il gioco dell’oca ideato da Silvano Tremolada

Questa versione è stata ideata da Silvano Tremolada, persona molto conosciuta in città per il suo impegno da volontario in numerose attività. Ha sottoposto il progetto all’amministrazione comunale, poi ha curato anche una versione digitale per favorire la partecipazione al gioco dell’oca. Per la parte cartacea, per chi ama giocare come si faceva una volta, nessun problema: è rintracciabile nelle due pagine centrali del notiziario che l’amministrazione comunale ha deciso di pubblicare come numero speciale dedicato al Giro d’Italia che farà tappa in Brianza il 29 maggio.

Giro d’Italia a Cesano Maderno: c’è il gioco dell’oca, quali sono le caselle dedicate alla città

Le regola del gioco dell’oca dedicato al Giro d’Italia sono molto semplici e riportate accanto al percorso, che si sviluppa lungo una spirale di 57 caselle, arricchite da disegni originali e colorati. All’interno di queste caselle, che vanno a identificare tutte le tappe del Giro d’Italia 2025, sono tre quelle dedicate alla città: la numero 49 che spicca in giallo con lo stemma cittadino, preceduta dalla 47 e 48 che raffigurano il profilo notturno della città e di Palazzo Arese Borromeo.

Lungo il percorso si trovano caselle che danno vantaggi e altre che, in modo divertente, costringono a fermarsi o anche ad arretrare. Gioco fatto su carta, con i dadi, ma anche qui considerando il tema che lo ha ispirato è possibile finire nel giorno di riposo dei ciclisti o forare una gomma. Allo stesso modo attenzione alle salite, alle cadute e agli errori di percorso: tutti imprevisti che, oltre a rendere la partita più entusiasmante, contribuiranno di sicuro a provocare qualche risata tra i partecipanti e a fare trascorrere un piacevole momento attorno al tavolo.