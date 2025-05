Continua il conto alla rovescia per l’arrivo del Giro d’Italia in Brianza. Lunedì 5 maggio in Regione Lombardia è in programma la presentazione ufficiale delle tappe lombarde, compresa quella che porterà la carovana rosa a Cesano Maderno il 29 maggio. Il Giro d’Italia parte venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania.

Il Giro d’Italia 2025 si presenta: i passaggi in Lombardia

Il territorio della Lombardia vedrà un primo attraversamento, con arrivo a Viadana in provincia di Mantova dopo 172 km, giovedì 22 maggio con la 12esima frazione, che scatterà da Modena e raggiungerà Casalmaggiore nel Cremonese per arrivare nei territori dell’Oglio-Po. Poi rientro in regione il 28 maggio con la 17° tappa di 155 km, San Michele all’Adige-Bormio (SO), con le scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo ‘Cima Pantani’.

Giro d’Italia 2025 planimetria tappa 18 Morbegno-Cesano Maderno

Il Giro d’Italia 2025 si presenta: il 29 maggio attraversamento in Brianza, orari e paesi

L’appuntamento clou per la Brianza è nel giorno della festa della Lombardia: giovedì 29 maggio, la 18ª tappa di 144 km porterà i corridori da Morbegno, in Valtellina, a Cesano Maderno.

Previsti passaggi da Colico, Dervio, Bellano (in provincia di Lecco), poi da Sirtori-Viganò-Monticello Brianza prima dell’ingresso in provincia di Monza stimato tra le 16.10 e le 16.20 a seconda della media di corsa. La carovana percorrendo la strada provinciale entrerà a Lesmo da via XXV Aprile (Sp7) per imboccare poi via IV Novembre e la Sp 177 per correre verso Triuggio (via Vittorio Veneto), Albiate (Sp 6-Sp 135) e Seregno (corso Matteotti).

A seguire l’inizio del circuito di Cesano Maderno su via Ripamonti, Manzoni e Col di Tenda fino al traguardo in corso Roma (tra le 17.03 e le 17.21).

In occasione del passaggio saranno vietati traffico e sosta lungo le strade interessate secondo orari indicati dai Comuni, chiuse temporaneamente le intersezioni e sarà vietato immettersi nel percorso nei tratti interessati dalle limitazioni.

Il Giro d’Italia 2025 si presenta: lunedì 5 maggio appuntamento in Regione

Insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla presentazione è annunciata la presenza del sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca con i colleghi di Morbegno e Viadana, Patrizio Del Nero e Nicola Cavatorta, del consigliere comunale di Bormio Dario De Zanche, del ministro per il Turismo Daniela Santanché e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, il sottosegretario alla Presidenza Mauro Piazza.