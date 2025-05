Una giornata interamente dedicata al Giro d’Italia: il 29 maggio a Cesano Maderno ci saranno forti limitazioni per chi desidera spostarsi sul territorio per la chiusura di tutti gli accessi in direzione del circuito di 12 km e l’arrivo in corso Roma. È atteso anche il Giro-E, con le e-bike condotte dai campioni del passato e personalità, che precederà l’arrivo di tappa della corsa rosa. La riapertura della circolazione, dopo la chiusura delle 13, è prevista verso le 18.30 in modo graduale. Secondo le previsioni la città sarà completamente percorribile verso le 24 con la rimozione di tutte le transenne.

A presidiare la mobilità sarà operativa la polizia locale, coadiuvata dagli agenti che arriveranno dagli altri comandi. In più è previsto anche l’impiego di volontari per l’accoglienza e la sicurezza, saranno riconoscibili dall’apposita pettorina.

Giro d’Italia a Cesano Maderno: le aree a disposizione di addetti ai lavori e cittadini

Gli uffici comunali hanno già identificato alcuni parcheggi che saranno utilizzati già dalla sera del 28 maggio dai mezzi a supporto del Giro d’Italia: piazza Facchetti, piazza XXV Aprile e via Dante, via Strada, via De Gasperi/Brescia/Parini, via Cesare Cantù, piazza Procaccini, parcheggio via Garibaldi, via Borromeo, via Monteverdi, via Caravaggio.

Per i cittadini sono altre le aree a disposizione: la ex Lidl di via Lazio, il parcheggio del supermercato Gigante in via Monteverdi, il parcheggio dello Ziqqurat in via Manzoni, il parcheggio Lidl sulla Nazionale dei Giovi, la zona industriale di via Kennedy, via Fabio Massimo, il parcheggio Mercatopoli in via Manzoni, via Costantino.