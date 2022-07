Verano, fa pipì nel parcheggio: multa di 5.000 euro

È stato pizzicato a urinare in un parcheggio in una zona priva di qualsiasi copertura alla vista e per un 29enne è scattata una pesantissima sanzione, 5.000 euro. L’uomo la scorsa notte attorno alle 4 è stato notato dai carabinieri della stazione di Verano Brianza, impegnati in servizi di prevenzione contro il degrado urbano nella zona commerciale Mc Donald’s-Eurospin-Tigotà, nel parcheggio tra via Comasina e via Brunati mentre era intento a fare pipì completamente in vista.

A Verano la sanzione per atti contrari alla pubblica decenza.

Il 29enne, di Mariano Comense ma residente a Cassago Brianza, è stato identificato e sanzionato in via amministrativa per atti contrari alla pubblica decenza. Il parcheggio del centro commerciale è da tempo oggetto di controlli da parte dell’Arma con specifici interventi volti a contenere gli schiamazzi dei numerosi giovani che creano disturbo al sonno dei residenti.