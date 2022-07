Verano Brianza: infarto al volante, il comandante della polizia locale interviene col defibrillatore

È ricoverato in condizioni critiche il camionista che lunedì 11 luglio ha accusato un grave malore a Verano Brianza all’incrocio tra via Pio XXII e via Massarani. L’uomo di nazionalità straniera, 65 anni, ha perso i sensi poco dopo le 13 mentre si trovava alla guida del suo camion. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Il primo ad arrivare sul posto è stato il comandante della polizia locale di Verano Brianza Ciro Scognamiglio. Seguendo le indicazioni dell’operatore del 118 che lo guidava telefonicamente il comandante dei vigili ha subito iniziato il massaggio cardiaco per tentare di salvare la vita all’uomo.

«Ho potuto contare sull’aiuto della pattuglia che mi ha subito raggiunto – ha raccontato il comandante Scognamiglio – Abbiamo fatto tutto il possibile nell’attesa dell’automedica».

Verano Brianza, infarto al volante: «In tanti anni di lavoro è la prima volta che mi capita»

Gli agenti hanno recuperato il defibrillatore che l’amministrazione comunale ha fatto installare in municipio e lo hanno utilizzato per far ripartire il cuore del camionista.

«Di recente avevo seguito un corso di aggiornamento per l’utilizzo del Dae – ha aggiunto il comandante veranese – In tanti anni di lavoro è la prima volta che mi capita un intervento di questo tipo».

Verano Brianza, infarto al volante: i soccorsi

In via Massarani per prestare soccorso all’uomo sono giunte sia l’automedica sia l’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza, gli operatori hanno trasportato l’infartuato in codice rosso, il più grave, presso l’ospedale “San Carlo” di Paderno Dugnano.

«Attraverso il consolato di competenza abbiamo fatto avvisare i suoi famigliari – ha concluso il comandante della polizia locale di Verano Brianza – Purtroppo gli ultimi aggiornamenti che abbiamo parlano di condizioni molto critiche».