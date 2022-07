Gratta e vinci da 20 euro: vince 2 milioni al bar “La Vergine” di Verano

Una vincita da sogno. Che ti cambia la vita. È stato acquistato il 15 giugno al bar “La Vergine” di via Comasina un gratta e vinci super fortunato. Il biglietto da 20 euro della serie “Maxi Miliardario” porterà nelle tasche del suo acquirente circa 1,6 milioni di euro (la vincita lorda ammonta a 2 milioni tondi tondi). La notizia è giunta in paese la scorsa settimana, quando la notifica della vincita è arrivata sulla scrivania del titolare Roberto Ratti.

Verano, sconosciuto vince 2 milioni: “Il nostro bar un porto di mare”

«Non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato vincitore – ha commentato Ratti nella mattinata di mercoledì–. Nessuno ci ha telefonato o scritto. Questo non è il tipico bar di paese, assomiglia più a un porto di mare». Roberto Ratti ha alzato le serrande de “La Vergine” il 27 luglio 1993, il bar si trova in prossimità della statale 36 e offre i suoi servizi dalle prime luci dell’alba fino a tarda sera e pertanto è molto frequentato da una clientela di passaggio. «Da noi si fermano tantissimi camionisti –ha aggiunto Ratti–. Non mi stupirei se il vincitore abitasse in Sicilia».

Vince 2 milioni a Verano: “Al barista non viene in tasca nulla”

Per vincite superiori ai 10mila euro il fortunato di turno non deve passare per il bar di acquisto del biglietto, ma si rivolge direttamente all’Ufficio Premi IGT Lottery Spa di viale del Campo Boario a Roma e pertanto il suo anonimato è in automatico garantito. «Al barista ahimè non viene in tasca nulla, ma se il fortunato vincitore vuole farci un regalo basta che mi chieda l’Iban» ha scherzato Roberto Ratti, che nel suo bar una decina di anni fa aveva già venduto un gratta e vinci fortunato, all’epoca la vincita era stata di 500mila euro. Le vincite più fortunate in Brianza negli ultimi mesi si sono registrate a Vaprio D’Adda (5 milioni nel gennaio dello scorso anno) e a Villasanta (anche qui 5 milioni nel novembre 2020). Nel primo caso il fortunato scommettitore aveva acquistato il gratta e vinci presso la tabaccheria “Spinelli” e all’indomani della vincita era tornato nel locale per ringraziare i titolari per quel biglietto che gli ha cambiato decisamente la vita.

Con il “Maxi Miliardario” possibile la vincita massima in un caso su 9,3 milioni di biglietti

Con il gratta e vinci “Maxi Miliardario”, uno tra i più venduti in fascia alta ovvero tra i biglietti da 20 euro, la probabilità di sbarcare il banco con la vincita massima è di circa 1 biglietto ogni 9,3 milioni di biglietti venduti. Il sistema dei gratta e vinci è nato in Italia nel 1991 ed è regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal marzo 2020 al ritiro di premi superiori a 500 euro è prevista una trattenuta pari al 20 per cento dell’importo. Ogni mese ci sono nuovi tipi di biglietto in arrivo nelle tabaccherie e tipologie di giochi in uscita e purtroppo non esistono trucchi per fare un colpo vincente al gratta e vinci scegliendo il biglietto fortunato. I vecchi trucchi, i video o le notizie che girano su internet sono uno scherzo o leggende metropolitane. Il cliente del bar “La Vergine” ha avuto un grandissimo colpo di fortuna.