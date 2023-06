Nuovo palazzetto dello sport di Lissone: i vandali forzano le serrature che conducono alle gradinate e mandano in frantumi quelle di accesso in vetro. È accaduto durante la notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno.

Vandali contro il palazzetto dello sport di Lissone: telecamere non ancora attive

Le telecamere non sono attive (per via dei lavori in corso all’area esterna e il palazzetto è in attesa dell’assegnazione) e nel buio chi ha agito ha avuto la meglio. Nessun disturbo all’atto di vandalismo che ha colpito la nuova struttura sportiva che per il quartiere don Moscotti dovrebbe di fatto rappresentare un luogo di divertimento e aggregazione.

Lissone palazzo dello sport

Al momento, però, l’area a ridosso del palazzetto (utilizzato con successo per il Jit, torneo di basket internazionale, ad aprile, e poi chiuso per lavori) è un vero cantiere perchè legata ai lavori di completamento dei parcheggi esterni.

Vandali contro il palazzetto dello sport di Lissone: «Un atto vergognoso»

“I lavori sono propedeutici ad un progetto cui tengo molto perchè è fatto per i giovani e sapere che il palazzetto è stato vandalizzato mi lascia senza parole – commenta l’assessore allo Sport di Lissone, Giovanni Camarda – sono allibito, hanno commesso un atto vergognoso. Personalmente, sto investendo molte energie per consentire a questo quartiere di poter avere un palazzetto dello sport funzionale con un’area esterna adeguata, non è lasciato nulla al caso. Entro fine anno il cantiere esterno sarà terminato. Purtroppo, però, quando vedi certe cose ti cadono le braccia…“.

Il palazzetto dello sport di Lissone, struttura voluta e realizzata durante l’amministrazione comunale di Concettina Monguzzi, ha subito nell’ultimo fine settimana di giugno un’incursione vandalica in piena regola: le vetrate di accesso della struttura non sono state risparmiate, i vandali (presumibilmente con sassi o detriti del cantiere) hanno infranto gran parte degli infissi.

Lissone: nel quartiere anche abbandono di rifiuti

Chi abita nel quartiere fa poi notare da tempo il fenomeno dell’abbandono di rifiuti anche ingombranti.

L’amministrazione comunale di Lissone ribadisce che l’impegno è massimo. Il cantiere esterno durerà tutta l’estate e l’obiettivo dichiarato è di arrivare a fine 2023 con i parcheggi e il campetto di pallacanestro all’esterno del palasport finiti e pronti all’utilizzo. Opere che necessariamente consentiranno al quartiere di essere ordinato e sistemato, monitorato dalle telecamere. Un chiaro messaggio ai vandali e a chi non ha rispetto per il bene pubblico.