“Sport nel cuore” va oltre i vandali: a Lissone sistemati il canestro e le panchine

Giardino pubblico di via Don Minzoni a Lissone: restyling delle sedute e nuova rete (fu vandalizzata nel giro di 15 giorni dopo la prima ricollocazione) per il canestro del campo di basket. Lavori che il Comune ha predisposto anche in vista dell’iniziativa “Sport nel cuore”, alla sua prima edizione, promossa dell’assessorato allo sport e confermata per domenica 14 maggio proprio nell’area verde cittadina del centro (e in parte anche nella palestra Fare’).

Un’area verde, quella di via Don Minzoni, che purtroppo ha subito nel tempo episodi di vandalismo che ne hanno compromesso il decoro e la fruizione come nel caso della rete del canestro di pallacanestro che – ricollocata dal Comune di Lissone dopo i danni- è stata nuovamente vandalizzata nel giro di poche settimane.

Lissone, l’iniziativa “Sport nel cuore” domenica 14 maggio

Venerdì 12 maggio l’amministrazione comunale ha sostituito la rete, auspicando che non finisca ancora nel mirino dei vandali. “L’amministrazione comunale di Lissone fa il suo dovere, poi sta anche ai cittadini avere cura del proprio territorio – dichiara l’assessore comunale allo sport, Giovanni Camarda– in occasione della prima edizione di “Sport nel cuore” prevista per domenica 14 maggio, abbiamo anche sistemato le sedute del giardino pubblico con un piccolo restyling di quelle intorno al campetto, sperando che i soliti incivili non deturpino ancora il tutto”.

Domenica 14, l’appuntamento cittadino ha un duplice fine: da una parte incentivare la diffusione e la conoscenza del primo soccorso attraverso l’organizzazione di un corso Dae rivolto alle associazioni e diffondere l’offerta sportiva a Lissone, consentendo ai sodalizi locali di promuovere la propria attività con esibizioni e distribuzione di materiale informativo, in collaborazione con la Croce Verde Lissone e la sponsorizzazione di Decathlon.