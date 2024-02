Tensioni e scontri davanti alla Gitre di Bellusco, la Questura: “Rimosso il blocco che impediva l’accesso ai camion”

Attimi di tensione davanti alla ditta Gitre di Bellusco, azienda metalmeccanica dove da settimane è in corso un picchetto del sindacato di base dopo il licenziamento di 8 lavoratori. Mercoledì 14 gennaio è dovuto intervenire personale della Questura di Monza: “per rimuovere un blocco dei manifestanti che impediva l’accesso dei camion nella azienda, con ostacolo alla attività” dicono dagli uffici di via Montevecchia.

Tensioni e scontri davanti alla Gitre di Bellusco, il sindacato di base: “manifestante aggredito”

“A fronte della richiesta di sciogliere pacificamente il blocco, che si prefigura come un reato, c’è stata una opposizione con resistenza che ha portato a scontri” spiega ancora la Questura, che ha parlato anche di presunte: “intimidazioni nei confronti degli autisti intenzionati a entrare nella azienda” aggiungendo di avere posto l’accaduto: “al vaglio della Autorità giudiziaria”.

Il sindacato di base, dal canto suo, ha diffuso un breve filmato denunciando che un manifestante, in resistenza passiva, sarebbe stato aggredito da un uomo in borghese accanto ad alcuni poliziotti in tenuta antisommossa.