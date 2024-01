Bellusco: tensione allo sciopero davanti alla Gi Tre, arrivano i carabinieri

Attimi di tensione lunedì mattina 15 gennaio fuori dai cancelli dall’azienda Gi Tre a Bellusco, dove è in corso da giorni lo sciopero dei lavoratori contro l’impresa specializzata nella produzione di maniglie e accessori per contenitori. A quanto pare un dipendente si sarebbe steso davanti a un camion per evitare l’ingresso del mezzo pesante in azienda ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine con polizia locale e carabinieri per sgomberare il sit-in do protesta e placare gli animi.

Bellusco: tensione allo sciopero e le ragioni della protesta

Lo sciopero a oltranza è promosso dal sindacato Si Cobas che in una nota ha spiegato come “Si sciopera in seguito a un cambio appalto da un Srl a socio cooperativa dove la malattia non è pagata e i lavoratori sono costretti ad altre mansioni prevalentemente Metalmeccaniche riconosciute però con un contratto peggiorativo dei Multi servizi. Oltretutto è In atto ancora il solito meccanismo già visto differenti volte in ambiente cooperative della forzatura da parte della Coop stessa all’iscrizione dei lavoratori come soci. Il Si Cobas e i lavoratori rigettano in toto tutto ciò”.