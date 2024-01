Successo per la Giubiana di Macherio: tanto rumore contro le paure

Tradizione rispettata e successo di partecipanti a Macherio: giovedì 25 gennaio il falò della Giubiana ha richiamato tante famiglie e adulti per un’occasione suggestiva. Il vice sindaco Silvano Resnati parla di 800 persone presenti all’evento. La prima edizione della manifestazione organizzata dalla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Franco Redaelli ha riservato diverse novità che, senza dubbio, sono state particolarmente apprezzate.

Successo per la Giubiana di Macherio: pentole, coperchi e cucchiai per fare rumore

Macherio Falò Giubiana

La manifestazione, promossa dal Comune di Macherio con il fondamentale contributo di diverse associazioni e del ristorante La Filanda, è stata festosa e chiassosa. Sì, perché in tantissimi si sono presentati al centro sportivo comunale – dove è stata preparata la catasta di legna su cui è stata issata la Giubiana – con pentole, coperchi e cucchiai da cucina ed altri oggetti per fare “rumore” e scacciare così le paure. Timori che sono stati scritti anche sui dei foglietti di carta gettati poi nel falò, anche in questo caso per un gesto propiziatorio.

Successo per la Giubiana di Macherio: i Firlinfeu e le specialità

Macherio Falò Giubiana I Firlinfeu

All’accensione del falò, i Firlinfeu di Sovico hanno rallegrato l’atmosfera con le loro celebri sonorità. Alpini di Macherio, volontari del Gso e la Filanda di Macherio hanno preparato specialità della tradizione per tutti i presenti, dal risotto con la luganega alla cioccolata calda e vin brule. La serata di giovedì 25 gennaio si è così addolcita mentre l’atmosfera veniva riscaldata dal falò sulla cui sommità è stato posizionato il manichino della Giubiana.

Successo per la Giubiana di Macherio: corteo dalla Corte del Cagnat, tutto sotto gli occhi della Protezione civile

Sicurezza garantita anche grazie ai volontari della Protezione civile. Un momento speciale e divertente che si è aperto con un bel corteo di persone, adulti e bambini, partiti dalla Corte del Cagnat. Il ritrovo per tutti al centro sportivo è stato salutato dagli amministratori locali, pronti ad accogliere al meglio centinaia di macheriesi e non solo.