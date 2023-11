Skate park a Monza, via Rosmini bocciata dai ragazzi: «Vorremmo via Ghilini»

Uno skate park in via Ghilini a Monza. Un’idea che si è fatta avanti dopo che l’assessore l’assessore al governo del territorio, edilizia privata e lavori pubblici Marco Lamperti ha voluto incontrare alcuni appassionati di skateboard che si ritrovano in piazza Trento e Trieste, proprio davanti all’ingresso del palazzo municipale. La notizia è stata data dallo stesso assessore nel corso dell’ultima riunione della consulta di San Rocco.

Proprio in questo quartiere, precisamente nel centro sportivo di via Rosmini, si era ipotizzata la realizzazione di una pista per skateboard, un impianto da tempo richiesto dai giovanissimi che volteggiano sulla tavola a rotelle.

Skate park a Monza, le richieste della delegazione ricevuta dall’assessore

«Lo spazio di via Rosmini – ha sottolineato Lamperti – viene percepito scomodo e fuori mano. I ragazzi mi hanno detto di preferire di gran lunga un’area di via Ghilini nei pressi dell’ex campo del Verga Calcio dove si era installato il Foa Boccaccio. Si tratta di una zona vicina al centro che per i giovani si rivela agevole da raggiungere».

Lamperti, dopo aver scambiato le prime impressioni con i frequentatori più assidui di piazza Trento e Trieste, ha ricevuto una delegazione («uno di loro, minorenne, è venuto accompagnato dal papà a dimostrazione di quanto ci teneva a formulare le sue proposte» ha rivelato) e, insieme, hanno esaminato le possibili alternative.

«I giovani erano ben documentati – sottolinea l’assessore – e hanno portato nel mio ufficio molte idee, alcune fattibili, altre meno anche per la presenza di condomini nei dintorni. In alternativa a via Ghilini, i ragazzi hanno dato parere positivo a uno spazio in zona Boscherona o nella zona al confine con Lissone».