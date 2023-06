Monza, si torna a parlare di skate park: confermata via Rosmini, servono i fondi

Torna la proposta di uno spazio dedicato agli skaters monzesi. A sollevare il tema è ancora una volta Alessandro Dominguez, che già con la passata giunta aveva avviato un dialogo per l’individuazione di un’area destinata agli amanti della tavola a rotelle. Una zona attrezzata per spostare i ragazzi da piazza Trento e Trieste.

Monza, si torna a parlare di skate park: l’idea mutuata da Torino

«Nel 2021 avevo proposto al Comune l’idea di costruire uno skate park, ma ad oggi non c’è nemmeno il progetto. E allora perché non adeguare piazza Trento e Trieste che soprattutto in estate è abbandonata, con muretti, pedane e alberi. La stessa cosa è stata fatta a Torino, in piazza Valdo Fusi, dove l’anello per skateare circonda la piazza», spiega Dominguez.

Monza, si torna a parlare di skate park: “Entro fine luglio bandi utili”

Un progetto, quello di uno skate park a Monza, condiviso anche dall’attuale assessore allo Sport, Viviana Guidetti, che si è resa disponibile ad incontrare i giovani skaters, per aprire con loro un dialogo e confronto. Non cambia però l’area individuata per il futuro parco per gli skaters. «Ne ho già parlato con gli uffici e l’area individuata resta quella accanto al bocciodromo in via Rosmini, che riteniamo essere la collocazione più consona», spiega l’assessore.

Dunque la proposta avanzata dal suo predecessore, Andrea Arbizzoni, viene riconfermata. «Ora si dovranno trovare finanziamenti – spiega Guidetti – Entro fine luglio verranno pubblicati alcuni bandi per la promozione di strutture legate a sport e salute soprattutto nelle periferie. Ci auguriamo di riuscire a reperire da lì i fondi necessari per il progetto, altrimenti si dovrà cercare il finanziamento internamente all’Ente».

Monza, si torna a parlare di skate park: dubbi per la location periferica

Restano i dubbi dei ragazzi per una location considerata troppo periferica e poco accessibile per chi arriva dai quartieri più distanti da San Rocco.

«Io abito vicino all’ospedale San Gerardo. Per arrivare a San Rocco in bicicletta ci impiegherei quasi mezz’ora. In venticinque minuti e con il treno sono in Bicocca», spiega Alessandro Dominguez, che però da tempo ha lasciato piazza Trento e Trieste, preferendo piazza Duca d’Aosta a Milano: «Ci vado ogni giorno, resto lì tutto il pomeriggio. La convivenza tra noi e il resto dei cittadini che passano è andata sempre bene, non abbiamo mai avuto problemi».

Monza, si torna a parlare di skate park: collegamenti potenziati con via Rosmini

Il problema degli scarsi collegamenti con la futura sede dello skate park di via Rosmini verranno risolti – ha assicurato Guidetti – con il potenziamento delle linee del trasporto pubblico.

«Tutta l’area Rosmini sarà interessata da interventi di riqualificazione finanziati con fondi Pnrr per quasi tre milioni di euro. Quella zona diventerà un’area sportiva di interesse per la città. I ragazzi fanno bene a chiedere uno spazio dedicato alla pratica dello skate, che lì troverà la sua collocazione. Ora è fondamentale reperire i finanziamenti».