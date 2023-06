A Lissone taglio del nastro dello skatepark di via Perosi

Skatepark di via Perosi a Lissone: s’inaugura domenica 2 luglio con un evento speciale di apertura. L’impianto, frutto del progetto di riqualificazione urbana e sociale del quartiere Don Moscotti promosso dall’amministrazione comunale Monguzzi, sarà aperto tra pochi giorni. Il Comune, con la collaborazione dell’associazione “Noi Mamme di Lissone”, che ha finanziato con una donazione la realizzazione dell’avveniristica struttura sorta in un luogo strategicamente ideale per la fruizione dei ragazzi (è sito accanto all’Istituto superiore Europa Unita), ha deciso di promuovere una domenica di divertimento per tagliare il nastro del primo Skatepark della città di Lissone.

A Lissone si inaugura lo skatepark, evento fino alle 23.30

Domenica 2 luglio, l’evento si snoderà dalle 13 alle 23.30: la via Perosi sarà chiusa lungo il tratto occupato dall’impianto sportivo che sarà promosso attraverso la presenza di skaters professionisti (che avranno anche il compito di educare i ragazzi utilizzatori al corretto uso dell’impianto sportivo e alla sua cura), di un food truck per erogazione di cibo e bevande e momenti di intrattenimento musicale con 2 dee-jay.

Una manifestazione tra musica, buon cibo e attività che chiamano in causa sport rotellistici e bmx, per inaugurare al meglio un nuovo impianto che, negli obiettivi, intende promuovere e diffondere la pratica sportiva quale elemento fondamentale nello sviluppo psicofisico dei ragazzi. Conto alla rovescia, dunque, per l’apertura dello Skatepark di via Perosi, destinato a diventare nuovo punto di ritrovo giovanile.