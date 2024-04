Usmate Velate, il centrodestra attacca la maggioranza per i 9 arresti in paese

Dopo i nove arresti a Usmate Velate per presunta corruzione nel settore urbanistico del Comune e la presa di distanze dell’amministrazione Mandelli, non poteva mancare la reazione della lista idi centrodestra Usmate e Velate Insieme. “ Dove era la sindaca quando l’opposizione sollevava dubbi sulla validità della Variante al Pgt? Mentre l’opposizione faceva domande legittime riguardo al Piano di Governo del Territorio, la sindaca sembrava impegnata a negare l’evidenza e a deridere i consiglieri di opposizione” ha evidenziato il gruppo guidato dal candidato Stefano Vimercati che invoca il cambiamento di amministrazione in vista della tornata elettorale e si definisce “l’unica alternativa valida in campo” per le urne.

Usmate Velate, il centrodestra attacca: “Dov’erano il sindaco e la giunta?”

“Dov’era la giunta quando approvava documenti senza controllo di garanzia su temi delicati quali piani attuativi, varianti al Pgt e convenzioni con i privati? La Giunta in tutto questo tempo, soprattutto su certi temi, è apparsa distratta, ignorando anomalie e deficienze negli atti che passavano in rassegna. Forse era il momento del tè?!?” si domanda la lista che parla anche di come “I consiglieri di maggioranza che irridevano quelli di opposizione oggi ci deridono ancora? Mentre l’opposizione faceva il proprio dovere segnalando le criticità durante le sedute dei vari consigli comunali, i consiglieri di maggioranza sembravano divertirsi a irridere. Forse avrebbero dovuto prendere le loro responsabilità più seriamente ed avere maggior senso del dovere rispetto al ruolo esercitato” ha concluso il gruppo di centrodestra. Il clima resta incandescente e non escluso che proprio la maggioranza possa replicare.