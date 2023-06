Skate park a Monza: «250mila euro per il progetto»

Ammonta a 250.000 euro il finanziamento messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Monza per la realizzazione del nuovo skate park in via Rosmini, nel quartiere San Rocco. A confermarlo è stato l’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti, durante una serata pubblica di confronto con i cittadini di San Fruttuoso.

Skate park a Monza: l’annuncio mercoledì sera dell’assessore Lamperti

«Abbiamo appena individuato questa opportunità – ha spiegato – Si tratta degli oneri derivanti da un permesso a costruire, che porteranno mezzo milione di euro nelle casse del Comune. Circa 250.000 euro abbiamo deciso di destinarli a questo progetto. L’accordo dovrebbe concludersi subito dopo l’estate».

Skate park a Monza, conferma di quanto detto dall’assessore allo Sport: «Questo dovrebbe accelerare l’iter»

Una notizia che segue solo di poche ore l’annuncio dell’assessore allo Sport, Viviana Guidetti, che aveva ribadito l’intenzione dell’amministrazione Pilotto di procedere con il progetto di realizzazione di uno skate park a Monza.

«Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con la collega Guidetti – ha precisato Lamperti – che non sapeva quindi di questa opportunità economica. So che si era già mossa per aderire a bandi pubblici entro la fine di luglio. Questo finanziamento potrebbe accelerare l’iter e il progetto».