Sette treni cancellati sulla linea S9: pendolari in difficoltà martedì mattina

Ancora una mattinata di problemi e ritardi per i pendolari di Trenord della linea S9. Martedì 5 dicembre in poco più di un’ora e mezza, tra le 8.21 e le 10.08 sono stati cancellati sette treni sui diciassette complessivi che avrebbero dovuto regolarmente transitare anche dalle stazioni della Brianza in direzione Milano: quasi uno su tre.

Treni cancellati sulla linea S9: lavori straordinari lungo la tratta

Il copione ormai è noto. I pendolari hanno ricevuto comunicazione delle corse cancellate direttamente sull’app di Trenord e dai pannelli nelle stazioni di partenza, ma nessuna informazione riguardo eventuali mezzi sostitutivi. All’origine del disservizio pare ci siano stati lavori di manutenzione straordinaria lungo la tratta ferroviaria. I più fortunati, chi è riuscito a prendere i treni prima delle 8.20, sono riusciti ad arrivare a destinazione (quasi in tempo), per gli altri si sono aggiunti almeno quaranta minuti in più di viaggio, su tragitti spesso che non superano i venti minuti.

Treni cancellati sulla linea S9: «Molti pendolari sono rimasti a terra a Lissone»

«Sappiamo che a Lissone molti pendolari sono rimasti a terra perché non c’erano mezzi – raccontano i pendolari esasperati – Poi però leggiamo sui giornali che Regione Lombardia ha deciso di rinnovare l’appalto del trasporto ferroviario a Trenord per altri dieci anni, senza nemmeno fare una gara, premiando così un disservizio che è sotto gli occhi di tutti».

Chi si è visto cancellare il treno previsto non ha potuto fare altro che armarsi di (tanta) pazienza e attendere il mezzo successivo. Peccato però che anche i treni confermati si sono presentati con alcuni minuti di ritardo.