Seregno: il grande smile sulla primaria Moro, “Urban Emoji” di tanti volti

Sulla facciata dell’edificio della primaria Moro, dell’omonimo comprensivo di viale Tiziano a Seregno che si affaccia sull’importante arteria di via Cadore, è in corso la realizzazione di un’opera di “street sculpture”, intitolata “Urban Emoji”. L’opera è promossa dal comitato genitori e dall’associazione “Dare un anima alla città”, in collaborazione con l’istituto e il comune, creata dagli Urban Solid, Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani, due artisti di fama internazionale già noti a Seregno per l’opera scultorea di “Adamo ed Eva” che si trova nell’atrio della biblioteca civica Ettore Pozzoli. L’enorme sorriso sta prendendo forma e sarà inaugurato il prossimo 12 maggio alla presenza delle autorità scolastiche e civiche. È la rappresentazione stilizzata di uno “Smile”, un volto sorridente formato da numerosi calchi di volti che esprimono le diverse emozioni, della dimensione di circa tre metri di diametro su uno sfondo di quattro metri di altezza e cinque di lunghezza.

Seregno: il grande smile sulla primaria Moro, simbolo “dell’incontro con gli altri a viso aperto”

Da quel momento tutti potranno osservare, passando da via Cadore, il grande “Urban Emoji”, un emoticon gigante formato da un agglomerato di volti che ne compongono il fondo come in un grande puzzle a formare un sorriso, simbolo universale di accoglienza e apertura. L’opera intende restituire quello che più è mancato nel periodo Covid, l’incontro con gli altri a viso aperto, senza la mediazione di uno schermo: una moltitudine di facce, calchi anatomici di persone vere, sui cui i ragazzi potranno soffermarsi, leggerne le espressioni, i sentimenti, gli umori.

Mentre per chi passa sulla strada i piccoli volti comporranno, come tessere di un mosaico, un ampio smile ben visibile da lontano, come a estendere fuori dalle aule il clima positivo e allegro di un giorno di scuola.

Seregno: il grande smile sulla primaria Moro, il comitato genitori

“I due artisti di Urban Solide sono arrivati alle Aldo Moro – hanno detto i componenti del comitato genitori – grazie al nostro impegno con l’associazione “Dare un’anima alla città” che tre anni fa hanno ideato il progetto e alla disponibilità del comprensivo e dell’amministrazione comunale che ha permesso la realizzazione. Fondamentale è stato il sostegno economico degli sponsor Watson-Marlow srl di Brescia, A.T.Service, srl di Milano, Cartolibreria Carillon di Seregno, Microsys srl di Milano, AirVpn.org web-company, Tania e Paola Artusa. A tre anni dalla sua ideazione non vediamo l’ora di togliere il velo a quest’opera, dopo un periodo difficile volevamo fare un dono alla collettività di bellezza, perché la bellezza resta”. Mentre gli artisti stanno completando le opere gli studenti del istituto comprensivo a iniziative di promozione approfondimento della street art e degli Urban Solid.