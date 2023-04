Murales ispirato a Matisse sul muro imbrattato all’ingresso del liceo Carlo Porta di Monza

Messo in opera, sabato 15 aprile, il progetto didattico correlato all’iniziativa “Monza pulita”, attivato nel 2020 e mai portato a termine a causa del lockdown, che ha visto studenti e studentesse del liceo statale Carlo Porta di Monza confrontarsi sul tema dell’inclusione e dell’accoglienza.

Il progetto nell’ambito di Monza Pulita

Un gruppo di ragazzi e ragazze dell’anno scolastico in corso hanno raccolto l’eredità dei propri compagni e portato a compimento il progetto nell’ambito dell’iniziativa “Pulizia di primavera”, promossa dal comune di Monza, realizzando un murales di un noto dipinto di Henri Matisse, “La danza”, attualizzandolo e declinandolo secondo il tema del progetto.

Per la realizzazione è stata scelta una parete a lato dell’ingresso carraio della scuola, piena di affissioni abusive e scritte varie. A coordinare i lavori il docente di storia dell’arte il Luca Corno con il supporto della rappresentante d’istituto Rebecca R., e il contributo di: Giorgia D’A., Gaia De C., Federica P., Ambra P., Silvia R., Luca F., Francesca D., Emma V per la realizzazione.