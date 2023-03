Scuola, Levi di Seregno ad Atene: in passerella la Grecia antica e i tessuti brianzoli

Sono tornati soddisfatti e arricchiti dall’esperienza di scambio, nell’ambito del progetto Erasmus +, studenti e docenti dell’istituto Levi di Seregno, al termine del soggiorno ad Atene con i pari del liceo franco-ellenico Eugéne Delacroix, all’interno del progetto ”Italian style travels to Greece”.

Scuola, Levi di Seregno ad Atene: soddisfazione per lo scambio culturale del progetto “Italian style travels to Greece”

L’obiettivo di ampliare le conoscenze e le competenze degli studenti attraverso un progetto comune è stato centrato così come quello di creare una forte consapevolezza delle eccellenze presenti nei due paesi. Per gli studenti del Levi si è trattato di valorizzare l’identità italiana e al contempo incontrare quella greca. I rappresentanti dell’indirizzo Sistema moda e logistica del Levi, oltre ai momenti in classe e di studio coi colleghi greci hanno organizzato una sfilata basata sullo studio del costume e della mitologia della Grecia antica, in parallelo gli ateniesi studenti ed insegnanti hanno presentato una sfilata ispirata alla grande tradizione della lirica italiana.

Scuola, Levi di Seregno ad Atene: “Qualità e professionalità nel lavoro degli studenti”

Seregno scuola Levi prove per la sfilata

“La sfilata si è svolta all’interno di uno spettacolo che ha visto valorizzare i punti di incontro tra la cultura italiana e quella greca – ha spiegato la docente Anna Della Torre – da una parte hanno sfilato dei ragazzi della scuola ateniese sulle arie della lirica italiana: il tutto con abiti e strumenti realizzati con il riciclo di oggetti quotidiani. poi la nostra sfilata in cui è stato interpretato il concetto di abito greco antico in chiave moderna secondo l’ispirazione dei nostri più grandi stilisti italiani e con un omaggio alla couture francese. Tutto si è svolto nell’anfiteatro dell’istituto greco con un numeroso pubblico di studenti di età diverse, insegnanti e dirigenti greci. Sedici outfit creati dagli studenti dell’indirizzo Sistema moda sono stati indossati da studentesse greche e italiane, che hanno collaborato per due giorni nelle prove degli abiti e nei tempi di sfilata. Con loro anche un gruppo di studenti della logistica, che hanno dato un supporto organizzativo, nella presentazione della scuola e nelle riprese video, guidati da un fotografo professionista dell’istituto greco. Ogni outfit era ispirato a una divinità della mitologia greca ed è stato realizzato con tessuti italiani, in prevalenza seta e poi cotone, provenienti dalle aziende del territorio tra la Brianza e il comasco. Grande entusiasmo di tutti e grande successo del progetto Levi, molto apprezzato dal partner greco per la qualità degli abiti e la professionalità espressa da tutti gli studenti e insegnanti coinvolti”.

Seregno scuola Levi al museo dell’acropoli

Scuola, Levi di Seregno ad Atene: i docenti e l’esperienza

Gli studenti del Levi erano accompagnati dai docenti Alessandra Bacco, referente del progetto, Anna Della Torre e Marianna Salvatore dell’indirizzo Sistema Moda, che hanno visitato anche i principali monumenti di Atene, oltre al quartiere Exarchia, il cuore ribelle della capitale, caratterizzato da strade decorate con murales a sfondo politico.