Lissone: due giorni di festival per il “benessere in famiglia” con stand, street food e workshop

“Benessere in famiglia Festival” è il titolo dell’iniziativa dai contenuti sociali e aggregativi rivolta da Lissone alle famiglie. Sabato 13 e domenica 14 maggio, in occasione della Festa della mamma, si svolgerà un evento speciale nei giardini di proprietà del Comune all’interno della Casa di Riposo Agostoni, in via don Bernasconi.

La manifestazione, rivolta a bambini, genitori e nonni, prevede stand di associazioni e attività del territorio, laboratori e giochi per bambini, street food, conferenze e workshop sul tema del benessere, esibizioni artistiche. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lissone, si snoderà in due giornate: sabato 13 maggio dalle 11 alle 22.30, domenica 14, dalle 10 alle 21.30.

I giardini della Casa di riposo Agostoni ospiteranno una sorta di villaggio con stand ed attività che intendono animare e socializzare, coinvolgendo tutta la cittadinanza. Dai bambini, ai genitori ai nonni, l’appuntamento vuole rappresentare un’occasione per rinsaldare il senso di comunità ed aprire uno dei luoghi storici della città alle famiglie. Per due giornate, il Festival proporrà mercatini di vario genere, esibizioni, laboratori per bambini, ma anche conferenze e street food per restare sul posto anche di sera. Divertimenti sì, ma anche informazione e attenzione al benessere della famiglia: a metà maggio, a Lissone, arrivano due giornate di socializzazione che nel cuore della città intendono favorire la conoscenza e incentivare lo svago a ogni età.