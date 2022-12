Scuola, Erasmus: Da Vinci di Carate Brianza a Berlino

Dopo l’esperienza in cui gli studenti delle scuole tedesche, rumena e siciliana, partner del progetto “FalsamenteVero” di Erasmus+, hanno avuto la possibilità di frequentare l’istituto istruzione superiore “Leonardo da Vinci” di Carate, gli studenti di Carate hanno ricevuto in contraccambio l’ospitalità a Berlino nei giorni scorsi.

Scuola, Erasmus: dodici ragazzi deel progetto “FalsamenteVero”

I dodici ragazzi del progetto “FalsamenteVero” di Erasmus+ si sono ritrovati all’aeroporto di Linate pronti a decollare per Berlino con i docenti Antonio Risoluto, Maria Cristina Cozza, Lorenzo Piazza e Lorenzo Torresin. A Berlino hanno raggiunto una delle due scuole partner, la “Kurt-Tucholsky-Oberschule”, dove sono stati calorosamente accolti dagli studenti e dai professori. La scuola aveva organizzato un gioco per permettere ai ragazzi di conoscersi.

Successivamente gli studenti berlinesi hanno fatto da guida a un breve tour della città, mostrando alcuni dei luoghi principali tra cui: la Porta di Brandeburgo, Alexanderplatz e la Berliner Fernsehturm, la torre della televisione. Una volta concluso il tour, tutti gli studenti si sono riuniti a scuola e sono andati a casa della famiglia che li ospitava mentre altri si sono recati all’hotel con i professori. Ogni studente ha poi trascorso a casa o in hotel la serata, cenando con i piatti tipici.

Il giorno successivo visita alla città di Dresda. Il team Erasmus+ “FalsamenteVero” era composto da 12 studenti caratesi, 10 rumeni e altrettanti catanesi, una ventina i tedeschi e una decina di professori.

Hanno visitato il “Deutsche Hygiene Museum” dove hanno appreso nuove informazioni sulle fake news e sulle bugie, scoprendo come si siano diffuse nella storia e come tutt’oggi facciano parte della vita quotidiana di chiunque. All’interno del museo il gruppo ha svolto attività interattive e hanno provato la macchina della verità, in grado di rilevare quando qualcuno mentiva.

Scuola, Erasmus: caratesi ospiti di due scuole a Berlino

Il terzo giorno visita alle zone suggestive di Berlino, come il Quartiere Ebraico, il Memoriale della Shoah e un pezzo del muro di Berlino ancora intatto nel bel mezzo del centro della città. Nel pomeriggio sono rientrati a scuola dov’era stata allestita una Escape room virtuale a tema fake news, grazie alla quale, con l’ausilio di quiz interattivi, hanno appreso nuove informazioni e curiosità su questa tematica. Successivamente hanno ammirato l’East Side Gallery e il muro di Berlino, ricoperto di murales e graffiti. Il quarto giorno erano ospiti della seconda scuola partner, la Mediencollege, dove, suddivisi in gruppi, hanno programmato una fake news per poi realizzare, tramite un programma di design e l’aiuto degli studenti competenti e abili in materia, un poster che ha rappresentato la notizia falsa. Nel tempo libero sono stati al Christmas market. per poi tornare tutti nei propri alloggi. Alla scuola “Kurt-Tucholsky-Oberschule”, è stato allestito un vernissage.

Scuola, Erasmus: “Esperienza che mi ha fatto crescere”

“Grazie a questa esperienza – ha affermato Mattia Bortolato, di quarta indirizzo liceo delle scienze applicate – sono entrato in contatto con nuove abitudini, culture e stili di vita, ho stretto nuove amicizie, collaborato in un progetto con persone che non conoscevo, visitato una nuova città e appreso nuove informazioni sulle fake news. Questa esperienza mi ha fatto crescere molto, sia dal punto di vista didattico che, dal punto di vista delle relazioni e della collaborazione con altre persone. Nel rigido freddo berlinese sono stato “riscaldato” da questo clima di collaborazione, aiuto e disponibilità reciproche. Porterò sempre con me questa esperienza: mi ha insegnato molto e auguro a tutti di avere la possibilità di vivere un’avventura del genere”.