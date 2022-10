Seregno-Barcellona, l’Erasmus del Levi

Sono rientrati in questi giorni da Barcellona i diciassette studenti del Primo Levi di Seregno di cui è dirigente Massimo Viganò, che hanno trascorso una settimana all’Institut Marianao, una scuola superiore catalana, in cui è stato svolto il programma previsto da Erasmus. Il Primo Levi fa parte di un consorzio di scuole con capofila il Vanoni di Vimercate che ha vinto per sette anni borse di studio Erasmus finanziate dalla comunità Europea per inviare studenti e personale della scuola in altre realtà simili all’interno dei paesi europei. L’obiettivo è di accrescere nei ragazzi la coscienza di appartenere all’Unione Europea e per i docenti confrontarsi con le pratiche didattiche dei vari paesi Europei.

Seregno, le esperienze europee del liceo Levi

“La nostra scuola – ha spiegato la docente referente del progetto Erasmus, Alessandra Bacco – ha inviato e invierà alcuni studenti del corso Rim (relazioni internazionali) in istituti europei in Spagna (Madrid), Francia (a Jonzac), Austria (Gratz) per periodi di oltre quattro settimane per perfezionare le competenze linguistiche. Ha poi inviato docenti a corsi di formazione all’estero: Barcellona, Berlino, Dublino e invierà il personale a corsi di formazione. Abbiamo anche inviato una docente una settimana ad insegnare e a collaborare con docenti di scuole a Barcellona”.

Seregno-Barcellona: 17 studenti di tutti gli indirizzi

I diciassette studenti che sono rientrati in questi giorni da Barcellona sono stati scelti tra le classi di tutti gli indirizzi del Levi: dal liceo scientifico, al sistema moda, logistica e Cat, accompagnati dai docenti Clara Tentori di progettazione e costruzioni e Rita Menghi di bisogni speciali. Ecco i prescelti: Samuele Balbo, Tommaso Galimberti, Gabriele Nava, Francesco Zappa di 4D logistica; Mattia Caldogno, Leonardo Pulici, Emanuele Seregni, Alessio Rovella, Ginevra Americo di 3 L scientifico; Federico Ardemagni, Giuseppe Portelli, Lorenzo Pudou, Antonio Stagno, Wahid Gad Lamei Gad Lokai di 4 P cat; Lara Bellati, Giorgia Oltolini, Annagrazia Parilli di 4 A sistema moda.

Seregno-Barcellona: in arrivo in Brianza le scuole estere in scambio

Nella prossima primavera l’esperienza di Erasmus verrà ripetuta per altri gruppi. Il Levi, nelle prossime settimane riceverà docenti e studenti dalle scuole estere in scambio. Tutti i docenti e gli studenti sono selezionati mediante bandi trasparenti perché le borse di studio devono essere attribuite a docenti e studenti più meritevoli.

“L’esperienza è molto formativa – ha concluso Alessandra Bacco – accresce le competenze linguistiche, quelle relazionali e crea una coscienze europea”.