Scuola: Spagna e Portogallo in Erasmus al Parini di Seregno

Si è conclusa sabato 15 ottobre la settimana a Seregno, al liceo Parini, di una quarantina di studenti spagnoli e portoghesi, tra i 14 e 19 anni e i loro insegnanti, del progetto Erasmus+kA2 (Key Action 2).

Erasmus+ KA2 è un progetto di cooperazione transnazionale su piccola e larga scala che offre l’opportunità a organizzazioni di diversi paesi europei di lavorare insieme per un periodo tra i 12 a 36 mesi. I ragazzi e gli insegnanti che partecipano ai progetti KA2, sviluppando una specifica tematica di attualità, diventano consapevoli delle sfide e delle opportunità del complesso mondo contemporaneo.

Scuola: i progetti del Parini

Il Parini si è finora aggiudicato due progetti: “Avanzando en la inclusión” ha dato l’opportunità agli studenti coinvolti di confrontarsi con altre realtà scolastiche e a un gruppo di studenti che, per le loro speciali caratteristiche, sono spesso meno favoriti di sentirsi uguali ai loro coetanei.

Tra gli obiettivi, in linea con la strategia “Europa 2020”, c’è da segnalare: maggiore integrazione sociale; acquisizione di competenze sociali; prevenire l’abbandono scolastico; motivazione dello studente all’apprendimento; apprendimento tra pari, potenziando il lavoro di squadra; imparare a vivere in un ambiente nuovo; attenzione alla diversità; istruzione inclusiva.

Il secondo progetto “KA220-SCH-59DAE0D3 – “body, language, abstraction : towards a better understanding of communication processes by special needs pupils to ensure more inclusive educational pathways” è nato con l’obiettivo di riflessione e condivisione di buone pratiche didattiche, soprattutto per riuscir meglio ad affrontare alunni con bisogni specifici, anche all’interno di strutture ospedaliere.