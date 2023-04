Scuola: 260 studenti e professori del Parini abilitati all’uso del defibrillatore

L’educazione al primo soccorso entra a scuola. Il liceo Parini di Seregno ha aperto le porte ai volontari Croce Bianca di Giussano per un corso di formazione per l’uso del defibrillatore. Sono state coinvolte 13 classi quinte tra le sedi di Seregno e Lissone e in tutto sono state formate 260 persone tra studenti e professori, che ora sono abilitati all’uso del Dae.

Scuola: Croce Bianca di Giussano con Biassono, Besana in Brianza, Seveso

Per cinque sabati tra marzo e aprile, con corsi di cinque ore, il gruppo di Giussano ha fatto da capofila al progetto che ha coinvolto anche le sezioni di Biassono, Besana in Brianza e Seveso con un operatore PAD del Soccorso Alpino di Mandello del Lario, occupando in tutto 27 istruttori.

Scuola: gli altri corsi della Croce Bianca

Un evento speciale per i soccorritori giussanesi che organizzano regolarmente corsi Pad/Blsd e disostruzione vie aeree sul territorio, oltre alla formazione per i nuovi soccorritori volontari che terminerà a novembre.