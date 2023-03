Esame di guida della Croce Bianca a Giussano: tutti promossi i 22 aspiranti autisti

Esame di guida, anche in sirena, sabato 18 marzo, in mattinata, per un gruppo di 22 aspiranti addetti al trasporto sanitario e trasporto disabili a Giussano, in piazzale Carlo Cattaneo. A organizzare l’iniziativa, andata in scena dalle 9 alle 12, la Croce Bianca, sezione di Giussano, grazie anche al Comune che ha messo a disposizione l’ampio spazio per svolgere le prove in tutta sicurezza.

Esame di guida della Croce Bianca: utilizzati cinque ambulanze e due furgoni

Presenti complessivamente per le prove cinque ambulanze e due furgoni oltre che otto istruttori che hanno affiancato gli allievi, provenienti anche dalle sezioni della Croce Bianca di altri comuni come Seveso e San Colombano al Lambro. Presenti per l’occasione anche la comandante generale e i referenti della Croce Bianca di Milano.

Esame con la “vecchia” cartina per orientarsi e percorsi tecnici in sirena

Le prove hanno visto ad esempio gli allievi impegnati in una consegna utilizzando per arrivare a destinazione una cartina tradizionale per affrontare anche questa opzione in caso di indisponibilità del navigatore satellitare e poi anche con i sistemi sonori e luminosi inseriti, a elevata velocità, schivando birilli e incuneandosi in strettoie. Alla fine tutti gli aspiranti conduttori sono stati promossi. Alcuni proseguiranno il percorso (altre tre mesi) per diventare addetti al 118.