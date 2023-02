Giussano, un nuovo mezzo di Residenza Amica e un defibrillatore per i campi della O.S.G.B.

È stato inaugurato giovedì 16 febbraio in mattinata a Giussano – grazie al grande cuore di alcune aziende del territorio che hanno finanziato il progetto e della fattiva collaborazione tra gli Enti – alla presenza dei direttivi di Pmg Italia, Residenza amica e Croce bianca Giussano, nonché del vicesindaco Adriano Corigliano, un nuovo automezzo della Rsa Residenza Amica che verrà dato in comodato d’uso a Croce bianca. Si tratta di un Fiat Ducato allestito con pedana idraulica per il carico delle carrozzine che consentirà il trasporto di persone con disabilità verso le varie strutture del territorio.

Il nuovo defibrillatore

Giussano, posizionato un defibrillatore per la O.S.G.B. Giussano Asd

L’iniziativa ha inoltre consentito il posizionamento di un D.A.E. (defibrillatore) per rendere cardioprotetti i campi di O.S.G.B. Giussano Asd. “Siamo estremamente orgogliosi che questo nuovo veicolo sia stato assegnato in comodato d’uso alla nostra sezione e ribadiamo un immenso grazie a tutti coloro i quali si sono impegnati a vario titolo nella realizzazione di questo progetto” dicono dal direttivo della Croce Bianca.