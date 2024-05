Associazione finanzieri sezione di Monza, protocollo d’intesa: servizi ausiliari in Procura

A conclusione di un iter avviato a giugno dello scorso anno, quando alla guida del Comando provinciale delle Fiamme gialle brianzole c’era il colonnello Maurizio Querqui, lo scorso 29 aprile, nel municipio di Monza, è stato sottoscritto da Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia) sezione di Monza, Procura e Comune il “Protocollo di intesa per lo svolgimento di servizi ausiliari a favore degli uffici della Procura della Repubblica di Monza – Promozione del volontariato civico”. Presenti per la Procura il procuratore capo Claudio Gittardi, il sindaco Paolo Pilotto per il Comune e il tenente colonnello Michele Buccella per l’Anfi, sezione di Monza.

Associazione finanzieri, sei volontari in Procura per un anno: siglato protocollo di intesa

Sei i componenti della associazione che, dal 6 maggio scorso, per un anno svolgeranno i servizi di volontariato in via Solera: si tratta del sottotenente Francesco Pecora, del luogotenente Guido Finocchio, del maresciallo aiutante Mariano Pelliccia, dei brigadieri capo Antonio Iacobello, Gerardo Iannone e Giuseppe Pennisi “all’insegna del motto araldico del Corpo della Guardia di Finanza “Nec recisa recedit”, neanche spezzata retrocede, di Gabriele D’Annunzio” scrive l’Anfi in una nota. Il presidente di sezione seguirà l’attività di volontariato intervenendo “per eventuali esigenze dei soci impiegati” e manterrà i rapporti con la Procura e con il Comando Provinciale.

Associazione finanzieri, sei volontari in Procura dal 6 maggio: accolti dal procuratore capo

“Doverosamente e con piacere corre l’obbligo di ricordare che tale Protocollo d’intesa inizia il suo iter il 29 giugno 2023 con il convincente supporto del colonnello Maurizio Querqui – specifica il presidente Buccella – comandante del Comando Provinciale di Monza, fortemente apprezzato dagli associati della locale Sezione, trasferito ad altra sede il 10 settembre 2023. A seguire il “neo” comandante – colonnello Gerardo Marinelli – sin da suo insediamento, in piena e condivisa sinergia, ha seguito, stimolato ed incoraggiato ad intraprendere, con orgoglio, il servizio di volontariato”.

Gittardi, all’avvio dell’esperienza, ha ricevuto in Procura gli associati disponibili, su base volontaria, a collaborare con la Procura, presentati dal presidente Buccella: “ha illustrato l’attività che verrà loro assegnata e rivolto parole di vivo apprezzamento e l’augurio di buon lavoro, certo di un attivo, intelligente contributo, nel rispetto della massima privacy”.